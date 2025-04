EQS-News: tick Trading Software AG regelt Vorstandsnachfolge

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Personalie

Düsseldorf, 02. April 2025 – Die tick Trading Software AG (tick-TS AG) freut sich, die Ernennung von Martin Lüttich als Nachfolger von Carsten Schölzki, dem derzeitigen Alleinvorstand, bekannt zu geben. Herr Schölzki hatte dem Aufsichtsrat zuvor mitgeteilt, dass er seine Vorstandstätigkeit nicht verlängern wird. Aufgrund familiärer Verpflichtungen verlässt er das Unternehmen Ende Februar 2026.

Martin Lüttich wird bereits ab dem 1. Oktober 2025 dem Vorstand der tick-TS AG angehören, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Mit ihm konnte ein langjähriger Branchenkenner mit einem breiten Erfahrungsschatz aus Front- und Backoffice sowie Projekt- und Peoplemanagement gewonnen werden. Der 45-Jährige begann seine Karriere mit einer Banklehre bei HSBC Trinkaus & Burkhardt und kehrte nach einem erfolgreichen BWL-Studium mit Schwerpunkt Investment Banking & Capital Markets im Jahr 2008 zur HSBC-Gruppe zurück. Dort bekleidete er Positionen im Derivatetrading sowie im Inhouse Consulting. Zuletzt leitete er das Regulatory Reporting der HSBC Transaction Services GmbH, einer Tochtergesellschaft der HSBC Deutschland.

Carsten Schölzki trat am 1. Januar 2020 in den Vorstand der tick-TS AG ein und ist seit 2022 alleiniger Vorstand. In dieser Funktion hat er die Gesellschaft in einer dynamischen Marktphase erfolgreich weiterentwickelt.

Die tick-TS AG dankt Carsten Schölzki für seine engagierte Arbeit und seine wertvollen Beiträge in den vergangenen Jahren und wünscht ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute. Zugleich heißt das Unternehmen Martin Lüttich herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start.

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

