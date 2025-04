Nintendo setzt große Hoffnungen auf "Switch 2"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Acht Jahre nach dem Produktionsstart bringt Nintendo die zweite Generation seiner portablen Spielekonsole heraus.

Die "Switch 2" komme am 5. Juni in den Handel und könne ab kommender Woche in Nordamerika vorbestellt werden, teilte der Unterhaltungskonzern am Mittwoch mit. Das von Verbrauchern und Investoren mit Spannung erwartete Gerät ist für die japanische Firma ein wichtiger Umsatzbringer und die Basis für das Geschäft mit Videospielen.

Seit dem Verkaufsstart 2017 hat Nintendo mehr als 150 Millionen Switch sowie 1,3 Milliarden Programme für diese Konsole verkauft. Wegen der betagten Technik der Konsole hatte Nintendo die Absatzprognosen unlängst heruntergeschraubt. Entscheidend für den Erfolg der neuen Generation ist das Angebot attraktiver Spiele. Hits wie "Super Mario" und "The Legend of Zelda" hatten vor einigen Jahren die schwächelnde Nachfrage der ersten Switch-Generation wiederbelebt.

Nintendo peile für das erste Jahr nach dem Verkaufsstart wohl einen Absatz von mehr als zehn Millionen Einheiten an, sagte Analystin Minami Munakata von der Bank Goldman Sachs. Da alte Videospiele auch auf der neuen Switch-Version liefen und Online-Games mit Abo-Modellen einen immer größeren Stellenwert hätten, rechne sie mit einem reibungslosen Generationswechsel. "Die Situation ähnelt der beim Übergang von Sonys 'PlayStation 4' zur 'PlayStation 5', bei dem die Einnahmen deutlich und ohne Abschwung zulegten." Der Switch-Rivale kam 2020 auf den Markt. Ein weiteres Konkurrenzprodukt ist die Xbox von Microsoft.

(Bericht von Sam Nussey; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)