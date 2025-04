Trump prüft am Mittwoch letzten Vorschlag zu TikTok

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will am Mittwoch einen letzten Vorschlag zu TikTok prüfen.

Es werde ein Treffen im Weißen Haus geben, an dem Vizepräsident JD Vance, Handelsminister Howard Lutnick, der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und die Leiterin der Nationalen Nachrichtendienste Tulsi Gabbard teilnehmen würden, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamtes der Nachrichtenagentur Reuters. Zuerst hatte der Sender CBS News am Dienstag unter Berufung auf Insider darüber berichtet. Trump hatte am Sonntag gesagt, ein Deal mit ByteDance, dem chinesischen TikTok-Mutterkonzern, werde vor dem 5. April beschlossen werden.

Der US-Kongress hatte wegen einer möglichen Bedrohung der nationalen Sicherheit mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das TikToks chinesischen Mutterkonzern ByteDance dazu verpflichtete, sein US-Geschäft bis zum 19. Januar 2025 zu verkaufen. Ansonsten werde die Plattform landesweit gesperrt. Trump verlängerte diese Frist zunächst bis zum 5. April. Es ist unklar, ob die chinesische Regierung einen Verkauf von TikTok absegnen wird.

In der vergangenen Woche hatte Reuters berichtet, dass zu den Interessenten für einen Minderheitsanteil am TikTok-US-Geschäft unter anderem der Finanzinvestor Blackstone zähle. Laut einem Bericht der "Financial Times" von Dienstag ist die US-Wagniskapitalfirma Andreessen Horowitz in Gesprächen über einen Einstieg.

