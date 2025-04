US-Industrie sammelt erneut mehr Neuaufträge ein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Das Neugeschäft der US-Industrie hat sich im Februar weiter belebt.

Die Aufträge für langlebige Güter wie etwa Flugzeuge, Elektronikgeräte oder Baumaschinen stiegen um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten sich auf ein Plus von 0,5 Prozent eingestellt, nach einem Zuwachs von aufwärts revidierten 1,8 Prozent im Januar.

Die US-Industrie hat allerdings zuletzt an Schwung verloren und schrumpfte nach einer Wachstumsphase von zwei Monaten im März wieder. Das lässt sich aus den Daten zur Firmenumfrage für den Wirtschaftsbereich ablesen, die vom Institute for Supply Management (ISM) jüngst veröffentlicht wurde. Manche Experten bringen diese Entwicklung mit der als erratisch empfundenen Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump in Verbindung, die für Verunsicherung und höhere Kosten sorge.

