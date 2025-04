Devisen: Eurokurs nähert sich nach US-Zollpaket Jahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat nach der Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump weiter zugelegt. Der Kurs für die Gemeinschaftswährung stieg am Donnerstag im frühen Handel bis auf 1,0952 Dollar. Damit näherte sich der Euro dem Jahreshoch von 1,0955 Dollar, das er Mitte März erreicht hatte. Vor der Pressekonferenz von Donald Trump mit der Ankündigung von weitreichenden Zöllen am Mittwochabend um 22 Uhr hatte der Euro noch 1,0850 Dollar gekostet.

Der Euro hatte in den vergangenen Wochen bereits massiv von Trumps Wirtschaftspolitik profitiert. Anfang Februar hatte der Euro gerade mal etwas mehr als 1,01 Dollar gekostet.

US-Präsident Donald Trump sagt mit einem gewaltigen Zollpaket Handelspartnern auf aller Welt den Kampf an. Seine Regierung führt neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern ein. Für viele Staaten sollen je nach Handelsdefizit deutlich höhere Strafabgaben greifen. Auf Einfuhren aus Deutschland und anderen Staaten der Europäischen Union in die USA sind demnach neue Zölle in Höhe von 20 Prozent vorgesehen./zb/mis/stk