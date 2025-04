IRW-News: Bedford Metals Corp.: Bedford Metals kündigt mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Uranprojekt Sheppard Lake an

IRW-PRESS: Bedford Metals Corp.: Bedford Metals kündigt mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Uranprojekt Sheppard Lake an

3. April 2025 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das Unternehmen oder Bedford) freut sich, Details zu seinem umfassenden Explorationsprogramm 2025 auf dem Uranprojekt Sheppard Lake im Norden von Saskatchewan im südlichen Bereich des Athabasca-Beckens bekannt zu geben. Das Projekt umfasst die ehemaligen Konzessionsgebiete Ubiquity Lake, Cable Lake und Sheppard Lake.

Das mehrphasige Programm, das vollständig von Bedford finanziert wird, wird geophysikalische Flugmessungen, umfangreiche Bodenarbeiten und Diamantbohrungen umfassen.

In Phase 1 wird eine MobileMT-Vermessung über 747 Profilkilometer absolviert, bei der modernste luftgestützte elektromagnetische Technologien und die neuesten AFMAG-Entwicklungen zum Einsatz kommen. Bei der Flugmessung werden geoelektrische Daten bis zu einer Tiefe von einem Kilometer mit einer außergewöhnlichen räumlichen und widerstandsbasierten Auflösung erfasst, wodurch magnetische Brüche und unterirdische Leiter effektiv abgegrenzt werden können.

Phase 2 sieht eine umfassende Feldinitiative vor, die die gesamte Fläche von 13.092 Hektar des Projektgebiets abdecken soll, einschließlich der Claims Cable Lake (neu erworben) und Ubiquity Lake (bereits bestehend). Das Hauptziel besteht darin, bestehende Ziele für Diamantbohrungen genauer einzugrenzen und neue Zielgebiete auf dem ausgedehnten Konzessionsgebiet Sheppard Lake zu ermitteln. Zu den Schwerpunktgebieten gehören TZ1, TZ2, VTEM-Leiter und historische radiometrische Anomalien, die anhand früherer Flugvermessungen identifiziert wurden. Die in Phase 1 erhobenen geophysikalischen Daten werden die Ermittlung und Priorisierung der Ziele unterstützen.

Das für die Feldarbeiten zuständige fünfköpfige Explorationsteam wird systematische Prospektionen, radiometrische Messungen sowie Bodenuntersuchungen mit einem Magnetometer absolvieren. Zur Bewertung des unterirdischen Uranpotenzials werden Behälter zum Abfangen von Radongas strategisch eingesetzt, um von dem Umstand zu profitieren, dass Radongas als primärer Indikator für eine Mineralisierung dient. Das Feldprogramm erfolgt in zwei Phasen, wobei die Arbeiten in abgelegenen oder logistisch schwierigen Zonen von einem Hubschrauber unterstützt werden.

In Phase 3 werden Diamantbohrungen in vorrangigen Gebieten absolviert, um die Explorationsziele zu bestätigen.

Peter Born, President von Bedford, sagt dazu: Wir freuen uns, dieses umfangreiche Programm bei Sheppard Lake aufzunehmen. Diese Initiative verdeutlicht unser Vertrauen in das Potenzial des Konzessionsgebiets und unser Engagement für seinen offensiven Ausbau. Auf Grundlage robuster geophysikalischer Daten, Satellitenanalysen und vielversprechender vorläufiger Feldergebnisse gehen wir davon aus, dass wir im Zuge der Arbeiten unser Verständnis des Projekts deutlich verbessern und unsere Bohrstrategie genauer abstimmen können.

Bedford ist nach wie vor zu einer verantwortungsbewussten Mineralexploration verpflichtet. Alle Aktivitäten erfolgen unter strikter Einhaltung bewährter Umweltverfahren und in Zusammenarbeit mit den lokalen indigenen Gemeinschaften und regionalen Interessengruppen. Die nachhaltige Erschließung und der transparente und respektvolle Umgang mit allen betroffenen Parteien haben für das Unternehmen höchsten Stellenwert.

Weitere Updates werden im Laufe des Programms und sobald erste Ergebnisse vorliegen bereitgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der zuständige qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und President des Unternehmens und zeichnet für die in dieser Meldung enthaltenen, von ihm genehmigten technischen Informationen verantwortlich.

