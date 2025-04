Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Steel Group erzielt Bestnote „A“ im CDP Climate Change Rating



04.04.2025 / 08:00 CET/CEST





Emmenbrücke, 04. April 2025 – Swiss Steel Group wurde im Rahmen der diesjährigen Nachhaltigkeitsratings durch die internationale Non-Profit-Organisation CDP im Themenbereich Climate Change mit der Bestnote „A“ ausgezeichnet. Damit zählt das Unternehmen zu den nur vier weltweit bewerteten Stahlherstellern, die im Jahr 2024 diese höchste Bewertung erreicht haben – und gehört zugleich zu den besten Unternehmen unter knapp 25.000 weltweit bewerteten Teilnehmern.

Validierte Klimaziele als Erfolgsfaktor

Ein zentraler Faktor für die herausragende Bewertung war die Validierung der wissenschaftsbasierten Klimaziele durch die Science Based Targets Initiative (SBTi). Die SBTi ist eine internationale Partnerschaft, die Unternehmen dabei unterstützt, Emissionsziele im Einklang mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens festzulegen und zu validieren.

Swiss Steel Group war 2024 der erste Stahlhersteller weltweit, dessen sektorale Dekarbonisierungsziele von der SBTi validiert wurden. Im ersten Quartal 2025 wurden diese Ziele aktualisiert und erneut von der SBTi bestätigt. Die ambitionierten, validierten Ziele trugen maßgeblich zur Verbesserung des CDP-Ratings bei.

Swiss Steel Group beteiligt sich seit mehreren Jahren an der CDP-Berichterstattung und konnte sich kontinuierlich verbessern – von C im Jahr 2022 über B im Jahr 2023 bis zur nun erreichten Stufe A im Jahr 2024. Diese Bewertung misst nicht die absolute Höhe der Emissionen, sondern die strategische Qualität im Umgang mit Klimaschutzfragen.

CDP als internationaler Maßstab für Klimatransparenz und -management

CDP (Carbon Disclosure Project) ist eine unabhängige Organisation, die Umwelttransparenz fördert und Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen in den Bereichen Klima, Wasser und Wald bewertet. Das Bewertungssystem fokussiert sich insbesondere auf die Qualität des Klimamanagements – also darauf, wie Unternehmen Emissionen reduzieren, Klimarisiken steuern und über ihre Maßnahmen berichten. Die vergebenen Ratings reichen von „D-” (unzureichende Offenlegung) bis „A” (führend).

Einordnung in bestehende Nachhaltigkeitsratings

Die sehr gute Bewertung durch CDP steht im Zusammenhang mit weiteren externen Nachhaltigkeitseinschätzungen. So erhielt das Unternehmen im Jahr 2025 die Goldmedaille von EcoVadis, einer international anerkannten Plattform zur Bewertung unternehmerischer Nachhaltigkeit. Zudem wurde die Swiss Steel Group 2024 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Metallindustrie“ ausgezeichnet. Alle Auszeichnungen basieren auf extern validierten Daten und Indikatoren und bestätigen den eingeschlagenen Transformationspfad in Richtung einer nachhaltigen Unternehmensführung.

Relevanz für Stakeholder

Das CDP-Rating gewinnt auch im wirtschaftlichen Umfeld zunehmend an Bedeutung. Geschäftspartner, insbesondere aus Branchen wie der Automobil- und Maschinenbauindustrie, integrieren CDP-Daten verstärkt in ihre Lieferantenbewertungen. Auch Kapitalgeber und Investoren nutzen die CDP-Datenbank, um Klima- und ESG-Risiken in Finanzierungsentscheidungen einzubeziehen.

Vorbereitung auf regulatorische Entwicklungen

Die freiwillige Teilnahme am CDP Climate Change-Programm dient der Swiss Steel Group auch als strukturelle Vorbereitung auf aktuelle und kommende regulatorische Anforderungen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, insbesondere im Rahmen der EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die standardisierte Offenlegung ermöglicht es, Berichtsinhalte vergleichbar, überprüfbar und konsistent darzustellen.

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Emmenbrücke (Schweiz) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Speziallangstahlprodukten. Dank der ausschliesslichen Verwendung von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen ist die Gruppe eines der relevantesten Unternehmen in Europa im Bereich der Kreislaufwirtschaft und gehört zu den Marktführern im Bereich nachhaltig produzierter Stahl – Green Steel. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Vertriebsunternehmen in über 25 Ländern und bietet durch ihre starke lokale Präsenz eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Baustahl, Edelstahl und Werkzeugstahl an. Die Swiss Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden EUR mit etwa 7’500 Mitarbeitenden.

