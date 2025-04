US-Wirtschaft schafft überraschend viele Jobs - Arbeitslosenquote steigt trotzdem

Die US-Wirtschaft hat im März unerwartet viele Arbeitsplätze geschaffen. Außerhalb der Landwirtschaft kamen 228.000 Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte.

Damit fiel der Aufbau von Stellen deutlich größer aus als erwartet: Volkswirte hatten im Schnitt mit 140.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde allerdings um insgesamt 48.000 Stellen nach unten revidiert.

Arbeitslosenquote steigt trotz Job-Aufbau

Zugleich ist die Arbeitslosigkeit im März überraschend weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg der Quote in Folge. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet.

Der überraschend hohe Aufbau an Arbeitsplätzen ist eine der wenigen guten Nachrichten aus der US-Wirtschaft aktuell. So fiel beispielsweise das Verbrauchervertrauen, gemessen an der vielbeachteten Umfrage der Universität Michigan, brach zuletzt ein. Ebenso deutete sich an, dass sich die Inflation in den USA hartnäckiger als gedacht halten könnte.

Obendrein verunsicherte US-Präsident Donald Trump die Märkte mit einem umfassenden Zollpaket, welches am Mittwoch angekündigt wurde. Trump will praktisch die Importe aller Handelspartner mit heftigen Zöllen belegen, die mindestens zehn Prozent betragen, in Einzelfällen aber deutlich höher ausfallen.