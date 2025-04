USA: Arbeitslosenquote steigt überraschend auf 4,2 Prozent

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im März überraschend weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote legte im Monatsvergleich um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg der Quote in Folge. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet./jkr/jsl/men