Nach jahrelanger Dominanz der Wall Street: Europa, du hast es besser!

Seit Jahresbeginn tendieren US-Aktien und europäische Werte auseinander. Dem durch US-Präsident Trump ausgelösten Chaos an den Märkten kann sich Europa zwar kurzfristig nicht entziehen - aber die langfristigen Perspektiven haben sich gewandelt.

„Amerika, du hast es besser“, sagte Johann Wolfgang von Goethe einst. Sicherlich habe ich diesen Satz in den vergangenen über zehn Jahren hier so manches Mal zitiert. Grund dafür gab es ja genug. Die USA kamen schneller aus der Finanzkrise, die US-Volkswirtschaft wuchs schneller und die Superstars an den Börsen waren alle an der Wall Street notiert.