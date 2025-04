EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN kündigt starkes vorläufiges Ergebnis im ersten Quartal 2025 an und hebt die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025

EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

QIAGEN N.V.: QIAGEN kündigt starkes vorläufiges Ergebnis im ersten Quartal 2025 an und hebt die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025



QIAGEN kündigt starkes vorläufiges Ergebnis im ersten Quartal 2025 an und hebt die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025

Venlo, Niederlande, 6. April 2025 – QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gibt die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2025 bekannt, die die Prognosen sowohl für den Nettokonzernumsatz als auch für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) übertreffen. Diese Entwicklung spiegelt starke Leistungen in mehreren Wachstumsbereichen wider.

Der Nettokonzernumsatz stieg um etwa 5% (+7% bei konstanten Wechselkursen, CER) auf rund $483 Millionen in Q1 2025 und übertraf damit die zuvor kommunizierte Prognose von etwa 3% CER-Wachstum (4% CER-Wachstum im Kerngeschäft exklusive eingestellte Produktlinien wie NeuMoDx und Dialunox). Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie wird voraussichtlich bei mindestens $0,55 CER liegen, verglichen mit der vorher kommunizierten Prognose von rund $0,50 CER.

Die Verkäufe des QuantiFERON-Tests zum Nachweis latenter Tuberkulose verzeichneten ein Wachstum von rund 15% (CER), gestützt durch die weiterhin zunehmende globale Umstellung vom Hauttest auf den bewährten, modernen blutbasierten Test. Das syndromische Testsystem QIAstat-Dx legte um mehr als 35% (CER) zu, was auf die anhaltende Nachfrage nach Atemwegspanels sowie den Zuwachs bei Magen-Darm- und Meningitis-Tests zurückzuführen ist. Das digitale PCR-System QIAcuity und das Bioinformatik-Geschäft QIAGEN Digital Insights erzielten jeweils Zuwächse im hohen einstelligen CER-Bereich, was eine solide Nachfrage sowohl in Forschungs- als auch klinischen Anwendungen widerspiegelt. Höhere Umsätze mit PCR-Verbrauchsmaterialien sowie mit OEM-Produkten trugen zusätzlich zum Wachstum bei. Die Umsätze mit Probentechnologien gingen um 1% (CER) zurück, was auf ein zurückhaltendes Ausgabeverhalten einiger Kunden für Instrumente im Bereich Life Sciences zurückzuführen ist.

Angesichts des positiven Starts ins Jahr 2025 hebt QIAGEN seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie im Gesamtjahr 2025 vor dem Hintergrund des starken Umsatzwachstums im ersten Quartal und der aktuellen Geschäftsentwicklung, auch unter Berücksichtigung der Gegenwinde durch die kürzlich angekündigten U.S.-Importzölle und einem steuerlichen Umfeld, das besser als erwartet ist, an.

Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2025 wird nun bei rund $2,35 (CER) erwartet, was über der vorherigen Prognose von rund $2,28 (CER) liegt. Gleichzeitig wird das angestrebte Ziel, die bereinigte operative Marge auf über 30% für das Gesamtjahr 2025 zu steigern, bekräftigt.



QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

ISIN: NL0015002CX3

Frankfurt Stock Exchange, Regulated Market (Prime Standard)

Kontakt QIAGEN N.V.:

John Gilardi, Tel: +49 2103 29 11711; john.gilardi@qiagen.com

