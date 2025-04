GNW-News: Bitget erhält nach BSP-Genehmigung die Lizenz als Digital Asset Service Provider (DASP) in El Salvador

^VICTORIA, Seychellen, April 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://bitget.com/), das führende Unternehmen für Kryptowährungsaustausch und Web3, hat die DASP-Lizenz (Digital Asset Service Provider) von der Nationalen Kommission für digitale Vermögenswerte (CNAD) in El Salvador erhalten und erweitert damit seinen regulatorischen Rahmen innerhalb des Landes. Diese Entwicklung folgt auf den Erwerb der Lizenz für Bitcoin-Dienstleister (BSP) im Jahr 2024. El Salvador ist eines der ersten Länder, das umfassende Gesetze verabschiedet hat, die die Integration von Bitcoin und digitalen Assets in sein Finanzsystem unterstützen und als offizielle Währung fungieren. Es hat sich zu einem Zentrum für globale Krypto-Unternehmen entwickelt. Mit den beiden Lizenzen DASP und BSP kann Bitget nun eine breite Palette von Dienstleistungen im Bereich digitale Assets in El Salvador anbieten. Die DASP- Lizenz umfasst Operationen wie den Handel mit Spot- und Derivaten, Staking und andere ertragsorientierte Finanzprodukte sowie eine Infrastruktur, die den Zugang zu kryptobasierten Spar- und Investitionslösungen erleichtert. Die regulatorische Klarheit in der Region ermöglicht es globalen Plattformen, unter einer klar definierten rechtlichen Struktur zu expandieren und Nutzern ein höheres Maß an operativer Transparenz und institutionellen Schutzmaßnahmen zu bieten. ?Unser Fokus bei Bitget liegt darauf, in Länder mit einem regulierten Rahmen für Kryptowährungen einzutreten und unsere besten Dienstleistungen anzubieten, während wir unsere globale Regulierungsstrategie ausbauen", so Hon Ng, Chief Legal Officer bei Bitget. ?Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen dieser Lizenz eine Reihe von Produkten anbieten können, und fühlen uns durch das Vertrauen der Nationalen Kommission für digitale Assets von El Salvador geehrt. El Salvador ist mit seinem fortschrittlichen und transparenten Ansatz bei der Regulierung von Bitcoin und digitalen Assets vielen voraus und macht das Land zu einem attraktiven Standort für Web3-Unternehmen, die verantwortungsbewusst und in großem Maßstab agieren wollen. Bitget wird weiterhin Rechtsprechungen unterstützen, die klare Rahmenbedingungen bieten, und die Entwicklung einer sicheren und effizienten Krypto-Wirtschaft fördern." Das regulatorische Umfeld El Salvadors hat die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil es globale Krypto-Firmen anzieht. Bekannte Krypto-Unternehmen haben bereits strategische Operationen in das Land verlagert. Die Lizenzierungsstrategie von Bitget passt zu diesem sich abzeichnenden Wandel und ermöglicht es der Plattform, ihre Dienste ohne Unterbrechung bereitzustellen. Diese Struktur ermöglicht es der Plattform, die Nachfrage sowohl auf Einzelhandels- als auch auf institutionellen Märkten mit größerer rechtlicher und operativer Flexibilität zu decken. Die Entwicklung spiegelt die anhaltenden Trends im Wettbewerb der Gerichtsbarkeiten zwischen den Nationen wider, die versuchen, Innovationen im Bereich der digitalen Assets anzuziehen. Die CNAD von El Salvador ist bei der Bewertung und Zulassung von Dienstleistern zunehmend aktiver geworden, was auf eine größere regulatorische Reife in der Region hindeutet. Während Unternehmen sich mit sich weiterentwickelnden globalen Standards auseinandersetzen, bieten die Lizenzen von Bitget eine Brücke für grenzüberschreitendes Wachstum und die Möglichkeit, seinen Nutzern weltweit konforme Finanzprodukte anzubieten. Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball- Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3d0313a-2dcc-4a9f-b25c- 150a8b077d28 °