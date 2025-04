AKTIE IM FOKUS: Infineon auf Tradegate gefragt - 'Zukauf strategisch gut'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Infineon dürften sich am Dienstag nach einem angekündigten Zukauf im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittlich erholen. Auf Tradegate legten sie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um 4,1 Prozent auf 26,15 Euro zu. Der Dax wird zugleich mit plus 2 Prozent Erholung erwartet.

Der Münchner Chiphersteller übernimmt, wie von ihm am Montagabend mitgeteilt, das Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell Technology für 2,5 Milliarden US-Dollar in bar. Ein entsprechender Vertrag wurde bereits unterzeichnet. Händler sehen darin einen "strategisch gut passenden Zukauf", der auch positiv zu den Margen beitragen dürfte./ck/mis