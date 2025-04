Aktien New York Ausblick: Erholung nach Kursrutsch - Zölle weiter im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Ausverkauf am US-Aktienmarkt dürften sich die New Yorker Börsen am Dienstag etwas erholen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 2,9 Prozent höher auf 39.066 Punkten. Am Montag hatte der Leitindex seine Talfahrt bereits abgebremst. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 wird am Dienstag 2,4 Prozent höher erwartet.

Wie lange die gute Stimmung am Aktienmarkt anhält, bleibt ungewiss. Aktuell gibt es wenig Klarheit darüber, was Donald Trump im Gegenzug für eine mögliche Senkung der angekündigten Importzölle verlangt.

Bis dato hat der US-Präsident trotz der Talfahrt der Börsen in den Vereinigten Staaten ein Aussetzen der Zölle abgelehnt. "Nun, das haben wir nicht vor", sagte er auf eine entsprechende Frage im Weißen Haus. Zuvor hatten Vertreter des Weißen Hauses entsprechende Spekulationen über ein Aussetzen der Zölle schon als "Fake News" bezeichnet.

Unter den Einzelwerten fielen Aktien von Krankenversicherern im vorbörslichen Handel mit deutlichen Kursgewinnen auf. Die staatliche Krankenversicherung hatte die Erstattungssätze für die von den Unternehmen betriebenen Medicare-Versicherungspläne im Schnitt überraschend deutlich erhöht. So gewannen Unitedhealth fast 8 Prozent und Humana knapp 18 Prozent. Für CVS ging es um rund 11 Prozent nach oben.

Die Papiere von Levi Strauss zogen vorbörslich um gut 13 Prozent an. Der Jeans-Hersteller (Levis) habe eines der besten Quartale der vergangenen Jahre abgeliefert, schrieb Analyst Jay Sole von der schweizerischen Großbank UBS. Importzölle seien zwar ein Thema, das Unternehmen sei aber mit Blick auf die globalen Lieferketten robuster aufgestellt als andere. Unternehmenschefin Michelle Gass schloss denn auch Preiserhöhungen als Reaktion auf die zusätzlichen Einfuhrzölle für Waren aus Hersteller-Ländern nicht aus.

Die Anteilscheine von Marvell Technology legten im vorbörslichen Geschäft um 4,5 Prozent zu. Der deutsche Chiphersteller Infineon will das Automotive-Ethernet-Geschäft des im Bereich Halbleitertechnologie tätigen Unternehmens kaufen./la/he