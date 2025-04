ROUNDUP/Aktien New York: Erholungsversuch nach Ausverkauf - Zölle im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem jüngsten Kursverfall haben die US-Aktienmärkte am Dienstag zu einer Erholung angesetzt. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 3,7 Prozent auf 39.353 Punkte. Bereits zum Wochenstart hatte der Leitindex seine Talfahrt abgebremst. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 3,8 Prozent auf 5.253 Zähler aufwärts. Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 gewann 4,2 Prozent auf 18.161 Punkte.

Die Zollpolitik der US-Regierung dürfte vorerst das bestimmende Thema an den Börsen und die Unsicherheit damit hoch bleiben. "Das Potenzial für eine weitere Eskalation des Handelskriegs bleibt erheblich, auch wenn die EU zunächst Zurückhaltung bei der Verhängung von Gegenmaßnahmen angekündigt hat", kommentierten die Experten der Dekabank. US-Präsident Donald Trump will China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen, falls Peking die verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent nicht zurücknimmt.

Unter den Einzelwerten fielen Aktien von Krankenversicherern mit deutlichen Kursgewinnen auf. Die staatliche US-Krankenversicherung hatte die Erstattungssätze für die von den Unternehmen betriebenen Medicare-Versicherungspläne im Schnitt überraschend deutlich erhöht. So gewannen Unitedhealth an der Dow-Spitze 8,1 Prozent und Humana 11,7 Prozent. Für CVS ging es um 10,0 Prozent nach oben.

Die Papiere von Levi Strauss zogen um 1,4 Prozent an. Der Jeans-Hersteller (Levis) habe eines der besten Quartale der vergangenen Jahre abgeliefert, schrieb Analyst Jay Sole von der schweizerischen Großbank UBS. Importzölle seien zwar ein Thema, das Unternehmen sei aber mit Blick auf die globalen Lieferketten robuster aufgestellt als andere. Unternehmenschefin Michelle Gass schloss denn auch Preiserhöhungen als Reaktion auf die zusätzlichen Einfuhrzölle für Waren aus Hersteller-Ländern nicht aus.

Die Anteilscheine von Marvell Technology legten um 9,4 Prozent zu. Der deutsche Chiphersteller Infineon will das Automotive-Ethernet-Geschäft des im Bereich Halbleitertechnologie tätigen Unternehmens kaufen./edh/he