S&P 500® - Historischer Pullback

Beim Umgang mit Superlativen sollte man generell vorsichtig sein, doch auch beim S&P 500® kam es zuletzt zu einigen Entwicklungen von historischem Ausmaß. So benötigten die amerikanischen Standardwerte lediglich sieben Wochen, um vom Allzeithoch bei 6.147 Punkten auf 4.835 Punkte zurückzufallen. Das Minus summiert sich damit in der Spitze auf 22 %. Ein 20 %-Rückschlag dient im Allgemeinen als Maßstab für den Beginn eines Bärenmarktes. Auch die gestrige Tagesrange von 400 Punkten sucht ihresgleichen. Historisch ist darüber hinaus die Volatilität, da der VIX-Index mit einem Wert von 60 einen echten Vola-Spike signalisiert ( siehe Analyse zum DAX® ). Die hohe Schwankungsintensität trifft aktuell auf ein extrem negatives Sentiment. So verharrt der CNN Fear & Greed Index seit einigen Tagen auf einem Level, welches „extreme Angst“ anzeigt. Charttechnisch steht mit einer alten Trendlinie (akt. bei 4.905 Punkten), den Ausbruchsmarken bei gut 4.800 Punkten sowie der 200-Wochen-Linie (akt. bei 4.678 Punkten) eine extrem massive Haltezone zur Verfügung, zumal der RSI bereits im überverkauften Terrain notiert. In der Summe wird eine technische Gegenbewegung beim S&P 500® wahrscheinlicher.

S&P 500® (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: LSEG, tradesignal²

