DAX® - Ruhiger Wochenauftakt - USA mit Rückenwind

Der DAX® ist relativ ruhig in die neue Handelswoche gestartet. Zum einen zeugen eine Schwankungsbreite von lediglich 140 Punkten von einer geringen Volatilität, zum anderen weicht der gestrige Schlusskurs (24.308 Punkte) nur wenig vom Eröffnungskurs bzw. vom Schlusskurs vom vergangenen Freitag ab. Aufgrund der nach oben aufgelösten Konsolidierungsflagge sowie den vorliegenden „V-Formationen“ stimmen aber weiterhin die strategischen Rahmenbedingungen. Das bisherige Allzeithoch bei 24.639 Punkten dient dabei unverändert als Anlaufziel. Das Kursziel aus der Höhe des kleineren „V-Muster“ lässt sich sogar auf 26.500 Punkte taxieren. Unter die Arme greift dem DAX® mal wieder die Kursentwicklung in den USA. Dort haben sowohl der S&P 500® als auch der Nasdaq-100® zum Wochenauftakt neue Rekordstände erreicht (6.336 bzw. 23.264 Punkte). Auf der Unterseite bestehen hierzulande Unterstützungen in Form der 50-Tage-Linie bzw. der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 23.914 bzw. 23.714 Punkten). Von strategischer Bedeutung für die deutschen Standardwerte ist dagegen weiterhin die bekannte Ausbruchszone bei 23.400/23.300 Punkten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.