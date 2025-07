DAX®-Kursindex - Mai, Juni, Juli: Stets ein neues ATH

Erwartungsgemäß konnte der DAX® am vergangenen Freitag die jüngste Abwärtskurslücke schließen. Doch dann blieben Anschlusskäufe aus, sodass das Aktienbarometer sogar mit leichten Gewinnmitnahmen aus dem Handel ging. Die aktuell fehlende Bewegungsdynamik gibt uns die Gelegenheit seit längerer Zeit mal wieder auf den Kursindex der deutschen „blue chips“ – also ohne Berücksichtigung der Dividenden – zu schauen. Nach dem „Hammer“-Umkehrmuster und dem lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Ausbruchsmarken bei 7.300 Punkten im April, konnte der DAX®-Kursindex in jedem Monat ein neues Allzeithoch verbuchen – so auch im Juli (9.231 Punkte). Der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend ist also absolut intakt. Eine alte, aus dem Jahr 2009 stammende, Trendlinie (akt. bei 9.560 Punkten) markiert aktuell den nächsten Widerstand. Danach bildet die runde 10.000er-Marke das nächste Anlaufziel. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf einige wichtige Anhaltspunkte. So gilt es, die Kombination aus dem Aprilhoch und dem Tief vom Juni bei 8.646/8.636 Punkten nicht mehr zu unterschreiten. Schließlich ist der MACD zwar weiterhin „long“ positioniert, notiert aber inzwischen historisch hoch.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: LSEG, tradesignal²

