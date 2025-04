ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Infineon auf 'Neutral' - Ziel 38,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Neutral" belassen. Nach einer Telefonkonferenz des Chipkonzerns zur geplanten Übernahme des Automotive-Ethernet-Geschäfts von Marvell Technology sei er nun zuversichtlicher, was die dahinter stehende strategische Logik angehe, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er hat aber weiter Bedenken wegen der hohen Bewertung sowie der erwarteten Renditen des Speicher-, Telekommunikations- und Halbleiterunternehmens. Einige Investoren könnten indes auf frühere erfolgreiche Zukäufe von Infineon verweisen und daraus Vertrauen ziehen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2025 / 23:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2025 / 23:50 / BST

