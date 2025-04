dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 09.04.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare gibt neue Wandelschuldverschreibungen aus

SEVENUM - Die Online-Apotheke Redcare hat sich Geld am Kapitalmarkt besorgt. Eine Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen von 300 Millionen Euro sei begeben worden, teilte das Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch im niederländischen Sevenum mit. Gleichzeitig kaufte Redcare gut 70 Prozent einer ausstehenden Wandelschuldverschreibung in Höhe von 225 Millionen Euro zurück. Am Vorabend hatten die Niederländer den Plan angekündigt. Der Aktienkurs brach kurz nach dem Handelsstart um gut 15 Prozent auf 110,50 Euro. Das bedeutete in einem ohnehin sehr schwachen Gesamtmarkt den letzten Platz im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax.

ROUNDUP: VW verkauft wieder mehr Autos - E-Modelle gefragt

WOLFSBURG/INGOLSTADT - Volkswagen ist mit einem überraschenden Verkaufsplus ins neue Jahr gestartet. Nach den Einbrüchen im vergangenen Jahr legte der Konzern in den ersten drei Monaten wieder leicht zu, wie die Wolfsburger am Mittwoch mitteilten. Weltweit lieferte der Konzern von Januar bis März gut 2,1 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken aus, 1,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Delta Air Lines zieht Jahresprognose wegen Handelskriegs zurück

ATLANTA - Angesichts der Unsicherheiten wegen der von den USA ausgelösten weltweiten Zollstreitigkeiten blickt Delta Air Lines vorsichtiger aufs laufende Jahr. Die Prognose für 2025 könne nicht bestätigt werden, teilte die US-Fluggesellschaft am Mittwoch zur Vorlage von Quartalszahlen mit. Ein Update soll es erst im Jahresverlauf geben, wenn Delta die Lage besser überblicke. "Wir fokussieren uns auf das, was wir in der eigenen Hand haben", sagte Firmenchef Ed Bastian. Die Delta-Aktie legte nach der jüngsten deutlichen Kurskorrektur vorbörslich um fast drei Prozent zu.

Niedrigwasser im Rhein: Thyssenkrupp belädt Schiffe geringer

BERLIN - Der Stahlhersteller Thyssenkrupp belädt angesichts niedriger Wasserstände im Rhein seine Schiffe mit geringerer Ladung. "Wir benötigen jeden Tag circa 60.000 Tonnen Rohstoffe, vor allem Eisenerz und Kohle, die überwiegend per Schiff kommen", sagte der Sprecher von Thyssenkrupp Steel.

BVB ohne Schlotterbeck bei Flicks Barça gefordert

BARCELONA - Für Borussia Dortmund geht es am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League im Viertelfinale beim FC Barcelona um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche. Im Hinspiel im Olympiastadion muss der BVB beim vom Coach Hansi Flick trainierten Tabellenführer der spanischen Liga antreten.

Weitere Meldungen -Nach Klage: Lidl verpflichtet sich zu klaren Preisangaben -Anden-Bauer gegen RWE: Entscheidung auf Ende Mai verschoben -ROUNDUP/Verdacht auf Schwarzarbeit: Razzia bei Baufirmen -ROUNDUP: 1,2 Millionen Osterreisende am BER erwartet -Trump pusht eine Rückkehr der Kohle - nennt Deutschland -VW muss 370 befristete Mitarbeiter übernehmen -ROUNDUP: Streiks in Griechenland - keine Flüge und Fähren -VW-Tochter Audi verkauft mehr Elektroautos - Absatz insgesamt zäh -Absturz der Ölpreise kommt nicht an der Tankstelle an -'Adolescence' unter Top Five der Netflix-Serien -Untersuchung: E-Autos halten Magnetfeld-Höchstwerte ein -ROUNDUP 2: Gericht erlaubt AP Rückkehr ins Oval Office -Verleger der 'New York Times': 'Trump ist längst hinter uns her'

