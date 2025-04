IRW-News: Spark Energy Minerals: Spark Energy identifiziert mit den bis dato höchsten anomalen Lithiumwerten das neue vorrangige Lithiumzielgebiet Cruzeta

IRW-PRESS: Spark Energy Minerals: Spark Energy identifiziert mit den bis dato höchsten anomalen Lithiumwerten das neue vorrangige Lithiumzielgebiet Cruzeta

VANCOUVER, BC / 8. April 2025 / IRW-Press / Spark Energy Minerals Inc. (Spark oder das Unternehmen) (CSE: SPRK) (OTC: SPARF) (Frankfurt: 8PC) freut sich, positive Analyseergebnisse für Lithium und wichtige Indikatorelemente der Gesteinssplitterproben bekannt zu geben, die in einem neu identifizierten vorrangigen Lithium-LCT-Pegmatit-Zielgebiet, Cruzeta, auf dem unternehmenseigenen Vorzeige-Lithiumprojekt Arapaima im Lithiumtal im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais entnommen wurden.

Das neue Zielgebiet Cruzeta wurde anhand oberflächennaher Gesteinssplitterproben definiert, die bei der Analyse anomale Lithiumwerte (bis zu 1.397 ppm) und wichtige Indikatorelemente, einschließlich Tantal (bis zu 31 ppm), Niob (bis zu 413 ppm), Zinn (bis zu 91 ppm), Cäsium (bis zu 106,8 ppm) und Gallium (bis zu 165 ppm), lieferten. Wichtig ist, dass die Proben ein Kalium/Rubidium-(K/Rb)-Verhältnis von nur 23,84* aufwiesen. Dies deutet auf das Vorkommen hochentwickelter und fraktionierter LCT-Pegmatite hin, die sich durch ein solches Verhältnis und die oben genannten Elementvergesellschaftungen auszeichnen.

Jon Hill, Direktor von Spark Energy Minerals, sagt dazu: Wir sind äußerst zufrieden mit der Ermittlung dieses neuen hochwertigen Zielgebiets Cruzeta, das hochgradig fraktionierte Pegmatite zu enthalten scheint und mit bis zu 1.397 ppm Li unsere bisher höchsten anomalen Lithiumwerte ergeben hat. Wir machen weiter Fortschritte mit unserem First-Pass-Explorationsprogramm, wobei noch 61 Teileinzugsgebiete in Sparks weitläufigem 64.359 ha großem Konzessionspaket erkundet werden müssen. Nach nur wenigen Monaten hat das Unternehmen 123 Pegmatitvorkommen auf 13 Pegmatittrends über eine Streichlänge von insgesamt 31 km identifizieren können. Wir haben nun drei (3) vorrangige Lithium-Zielgebiete (Agua Branca, Grota do Maquém und Cruzeta) und ein vorrangiges Seltenerdmetall-(REE)-Zielgebiet (Caladão) für eingehende anschließende Explorationsarbeiten kartiert. Wir sind zuversichtlich, dass aus diesen detaillierten Explorationsarbeiten in diesen höffigen Gebieten auf dem gesamten Lithiumprojekt Arapaima hier in Brasilien erste Diamantbohrziele hervorgehen werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79166/SPRK_040825_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Lage des neuen Zielgebiets Cruzeta in Bezug auf das Konzessionspaket von Spark und die vorrangigen Zielgebiete Agua Branca, Groto do Maquém (Lithium) und Caladão (Seltenerdmetalle/REE)

Zielgebiet Cruzeta

Vor Kurzem wurden die Analyseergebnisse von sechs (6) Gesteinssplitterproben aus dem Zielgebiet Cruzeta bekannt gegeben; sie sind in der Tabelle unten angeführt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79166/SPRK_040825_DEPRcom.002.png

Tabelle 1: Analyseergebnisse für Lithium und wichtige Indikatorelemente, einschließlich der Kalium-Rubidium-(K/Rb)-Verhältnisse aus dem Zielgebiet Cruzeta.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79166/SPRK_040825_DEPRcom.003.png

Abbildung 2: Neu definiertes Zielgebiet Cruzeta mit dem Standort der Gesteinssplitterproben mit stark anomalen Lithium- und Indikatorelementwerten sowie die Verteilung alter handwerklicher Garimpeiro-Abbaustätten innerhalb und entlang der Randbereiche von zwei anomalen Teileinzugsgebieten

Bei den bisherigen auf die Erkundung ausgerichteten Explorationsarbeiten auf Cruzeta wurde auch das weit verbreitete Vorkommen zusätzlicher alter handwerklicher Garimpeiro-Abbaustätten auf Sparks Konzessionen identifiziert, in denen in der Vergangenheit Edelsteine abgebaut wurden. Sie liefern sehr ermutigende Anzeichen für ein wirtschaftliches Mineralpotenzial in Verbindung mit Pegmatiten. Im Rahmen zukünftiger Arbeiten werden detaillierteren Kartierungen und Probenahmen in diesen Gebieten Priorität eingeräumt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79166/SPRK_040825_DEPRcom.004.png

Abbildung 3: Alte handwerkliche Garimpeiro-Abbaustätten mit stark verwitterten Pegmatitvorkommen innerhalb des Zielgebiets Cruzeta, in denen früher Edelsteine (Berryl - Aquamarin) abgebaut wurden

Kalium/Rubidium-Verhältnis (K/Rb)*

Das (K/Rb)-Verhältnis ist ein wichtiger geochemischer Indikator, der (in Verbindung mit anderen Instrumenten und Indikatoren) bei der Lithiumexploration verwendet wird, insbesondere bei in Pegmatiten lagernden Lithiumlagerstätten. Das Verhältnis gibt Aufschluss über den Grad der Fraktionierung von Pegmatiten, der sich direkt auf ihr Potenzial für das Vorkommen einer Lithiummineralisierung auswirkt. Pegmatite mit niedrigen K/Rb-Verhältnissen (<150) sind stärker entwickelt und gelten als fruchtbar für die Lithiumexploration.

Das Zielgebiet Cruzeta hat mit 739 ppm, 1.217 ppm bzw. 1.397 ppm Li die bislang höchsten Gehalte geliefert. Die K/Rb-Verhältnisse für diese drei oben aufgeführten Proben (Tabelle 1) liegen zwischen 23,84 und 36,42, was auf die mögliche Nähe zu hochentwickelten Lithium-, Cäsium- und Tantal-(LCT)-Pegmatiten hinweist, die sich durch ein solches Verhältnis und die entsprechende Vergesellschaftung von Indikatorelementen auszeichnen.

In Anbetracht der stark verwitterten Pegmatitvorkommen, die auf den Konzessionen und anderswo im Lithiumtal zu finden sind, werden die Indikatorelemente und diese wichtigen Verhältnisse zu entscheidenden Instrumenten, um die vorrangigen Ziele für eine Exploration in der Tiefe einzugrenzen. Im Zentrum der Explorationsbemühungen steht die Identifizierung einer fortgeschrittenen Pegmatitentwicklung; starke K/Rb-Verhältnisse können auf Folgendes hinweisen:

- Diese Pegmatite sind aus hochentwickelten granitischen Gesteinsschmelzen entstanden (ihre Zusammensetzung ändert sich mit Differenzierung der Gesteinsschmelze).

- Während des Gesteinsschmelzprozesses wird Kalium (K) in Kalifeldspat- und Glimmermineralen vorzugsweise durch Rubidium (Rb) ersetzt.

- Ein niedriges K/Rb-Verhältnis deutet auf ein höheres Maß an Fraktionierung hin, was wiederum bedeutet, dass der Pegmatit eine umfassende Differenzierung durchlaufen hat. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit einer Anreicherung mit Lithium (Li).

- Stark fraktionierte Pegmatite enthalten oft lithiumhaltige Minerale wie Spodumen, Petalit und Lepidolith.

Plan für die fortgesetzte Exploration auf dem Lithiumprojekt Arapaima

Die Exploration des umfangreichen 64.359 Hektar großen Konzessionsgebiets von Spark wird an drei Hauptfronten fortgesetzt:

- Fortsetzung der geologischen Kartierungen im Rahmen der ersten Erkundungsphase und Entnahme von Flusssedimentproben, wobei 61 Teileinzugsgebiete noch beprobt werden müssen.

- Anschlussarbeiten in den vorrangigen Lithiumzielgebieten Agua Branca, Groto do Maquém und Cruzeta mit laufender Interpretation der Ergebnisse, um erste Ziele für Bohrungen zu entwickeln.

- Planung umfangreicherer Programme im vorrangigen REE-Ziel Caladão, einschließlich Schneckenbohrungen, um das Potenzial der höffigen REE- und Galliumzone neben dem Projekt von Axel REE weiter abzugrenzen.

Das Unternehmen hat bislang die folgenden Explorationsarbeiten absolviert:

- Geologische Beobachtungen: 401

- Pegmatitvorkommen: 123

- Handwerkliche Abbaustätten: 66

- Entnommene Proben: 399

- Pegmatittrends: 13

- Beprobte Teileinzugsgebiete: 27

- Noch zu beprobende Teileinzugsgebiete: 61

Eugene Hodgson, CEO und Direktor von Spark Energy Minerals, erklärt: Die Auffindung der bisher höchsten anomalen Lithiumwerte im Zielgebiet Cruzeta ist ein wichtiger Meilenstein für Spark Energy Minerals. Die starken Ergebnisse für Lithium und Indikatorelemente unserer jüngsten Gesteinssplitterproben bestätigen die Höffigkeit des Zielgebiets Cruzeta, wodurch unser wachsendes Portfolio an vorrangigen Explorationszonen im gesamten Lithiumprojekt Arapaima ergänzt wird. Diese Entdeckung verschafft Spark in Verbindung mit unseren laufenden Explorationsbemühungen ein besseres Verständnis dieser erstklassigen Lithiumregion. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass unser systematischer Explorationsansatz zur Ermittlung hochwertiger Bohrziele führen und letztendlich dazu beitragen wird, Spark als wichtigen Akteur in der wachsenden globalen Lithiumlieferkette zu positionieren.

QA/QC-Protokolle

Spark hat die vollständige Kontrollkette von der Probenahme bis zur Auslieferung an das Labor aufrechterhalten, um die Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten. Das SGS-Labor verwendete QA/QC-Protokolle für Leer-, Standard- und Doppelproben, deren Ergebnisse zusammen mit jenen der abgeschlossenen Analysen gemeldet werden.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Jonathan Victor Hill, BSc Hons, FAUSIMM, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und einem Direktor von Spark Energy Minerals Inc., geprüft und genehmigt.

Über Spark Energy Minerals Inc.

Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Batteriemetall- und Mineralvorkommen befasst und sich dabei insbesondere auf seine umfangreichen Beteiligungen in Brasilien konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Arapaima, das sich über 64.359 Hektar in Brasiliens berühmtem Lithium Valley erstreckt, eine der ertragreichsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region gewinnt weltweit zunehmend Anerkennung für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und positioniert Brasilien als einen entscheidenden Akteur in der globalen Energiewende.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter

https://sparkenergyminerals.com

E-Mail an info@sparkenergyminerals.com

Ansprechpartner: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen (zusammen zukunftsgerichtete Informationen) im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt, antizipiert und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Geschäft des Unternehmens, das Konzessionsgebiet, die Finanzierung und bestimmte Unternehmensänderungen. Darüber hinaus sollte beachtet werden, dass Gesteins-, Boden- und Flusssedimentproben von Natur aus selektiv sind und möglicherweise nicht die wahre zugrundeliegende Mineralisierung repräsentieren. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung gelten zum Datum ihrer Veröffentlichung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79166

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79166&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA84652L2075

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.