EQS-News: Für IT-Souveränität im Mittelstand: q.beyond launcht KI-Plattform aus eigenen Rechenzentren

Für IT-Souveränität im Mittelstand: q.beyond launcht KI-Plattform aus eigenen Rechenzentren



Unternehmensdaten in dedizierter und geschützter Private Cloud

Compliance-konform: passende Lösung für kritische Firmeninformationen

Mit „Private Enterprise AI“ werden Unternehmen unabhängig von Public Clouds

Köln, 10. April 2025 – Für mittelständische Unternehmen, die das volle Potenzial künstlicher Intelligenz nutzen möchten, ihre sensiblen Firmendaten jedoch nicht in einer Public Cloud speichern wollen, hat q.beyond jetzt die passende Lösung: „Private Enterprise AI“. Diese Plattform bietet eine sichere Umgebung, in der wichtige Unternehmensinformationen geschützt verarbeitet werden können.

Dazu setzt der IT-Dienstleister auf eine eigens für diese Zwecke entwickelte KI-Plattform. Diese bringt sämtliche Funktionalitäten gängiger generativer KI-Umgebungen und Large Language Modelle (LLM) vom Start weg mit. Dabei steht die Lösung dediziert für den jeweiligen Kunden bereit. Bei der Nutzung haben Unternehmen die Wahl zwischen den zertifizierten sowie nachhaltigen Hochsicherheitsrechenzentren von q.beyond oder ihrem eigenen Rechenzentrum. Ziel des Einsatzes der Lösung ist es immer, die Wertschöpfung in Unternehmen zu optimieren und den Profit nachhaltig zu steigern.

Hohes Interesse an IT-Souveränität

q.beyond ist einer der ersten Anbieter, der eine solche KI-Lösung am europäischen Markt anbietet. „Das Bedürfnis mittelständischer Unternehmen ist aktuell sehr hoch, die Souveränität über ihre IT-Umgebung zurückzugewinnen. Das ermöglichen wir ihnen mit den Cloud- und Application-Services aus unseren eigenen, inländischen Hochsicherheitsrechenzentren, und jetzt auch mit unserer neuen KI-Lösung“, so Thies Rixen, CEO der q.beyond AG.

Unternehmen sind mit Private Enterprise AI von q.beyond unter anderem in der Lage, sämtliche Unternehmensprozesse anhand von generativer KI zu straffen und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, auch wenn hierbei schützenswerte Firmendaten verarbeitet werden. Das macht die Nutzung compliance-konform.

Um das jeweils individuelle Potenzial aufzuzeigen und die Lösung gewinnbringend einzusetzen, begleitet q.beyond Unternehmen von der ersten Beratung über die Implementierung der Daten bis hin zu Schulungen sowie dem fortlaufenden Support von Hard- und Software. Dabei bringt der IT-Dienstleister für Unternehmen in seinen Fokusbranchen Handel, produzierendes Gewerbe und Logistik sowie im Finanzwesen und im öffentlichen Sektor umfassendes Branchen-Know-how sowie Applikations-Expertise mit.

Weitere Informationen sowie ein Kontakt finden sich auf dieser Seite: https://www.qbeyond.de/ki-services/private-enterprise-ai/





