Alphabet Class C - False breaks …

… are followed by fast moves! Diese alte Tradingweisheit könnte derzeit bei der Alphabet-Aktie zum Tragen kommen. Doch der Reihe nach: Seit Anfang Februar fiel der Technologietitel von 208,70 USD zurück bis auf 142,66 USD. Auf diesem Level kam es jüngst zu einer starken Gegenbewegung, sodass das temporäre Unterschreiten der Unterstützungszone bei 150 USD als Fehlausbruch auf der Unterseite interpretiert werden kann (siehe Chart). Eine schnelle, dynamische Aufwärtsreaktion wird darüber hinaus durch verschiedene Indikatoren begünstigt. Während im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) eine Bodenbildung an Konturen gewinnt, notiert der trendfolgende MACD auf historisch niedrigem Niveau. Die 200-Tages-Linie (akt. bei 175,44 USD) definiert jetzt ein erstes Erholungsziel. Gleich danach bilden zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (178,32/178,45 USD) zusammen mit den horizontalen Barrieren bei knapp 180 USD die nächsten Widerstände. Um die kurzfristige Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es dagegen in Zukunft, die o. g. Haltezone bei 150 USD nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

Alphabet Class C (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: LSEG, tradesignal²

