EQS-Adhoc: Delivery Hero erhöht Rückstellungen für Rechtsrisiken nach Entscheidung über Reklassifizierung von Lieferfahrern in Italien und aktualisiert das vorläufige bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2024

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Rechtssache/Jahresergebnis

Delivery Hero erhöht Rückstellungen für Rechtsrisiken nach Entscheidung über Reklassifizierung von Lieferfahrern in Italien und aktualisiert das vorläufige bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2024



11.04.2025 / 17:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Berlin, 11. April 2025 - Delivery Hero SE (“Delivery Hero” oder die “Gesellschaft”, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) erhöht die Rückstellungen für Rechtsrisiken zum 31. Dezember 2024 nach Erhalt einer erstinstanzlichen Gerichtsentscheidung in Italien bezüglich des rechtlichen Status von Lieferfahrern durch Delivery Heros italienische Tochtergesellschaft Glovo (“Glovo”), welche ihr Lebensmittelliefergeschäft auch unter der Marke Glovo in Italien betreibt.

Der Vorstand hat heute entschieden, die Rückstellungen um EUR 183 Millionen in Form nicht zahlungswirksamer Aufwendungen zu erhöhen, um Sozialversicherungsbeiträge, Zinsen und Bußgelder, die die italienischen Behörden für den Zeitraum von 2016 bis Ende des Jahres 2024 für Glovo in Italien einfordern könnten, abzudecken. Dies führt zu einer Rückstellung für Rechtsrisiken in Bezug auf die Reklassifizierung von Glovos Fahrerflotte in Italien in Höhe von EUR 253 Millionen, die im Konzernabschluss 2024 der Gesellschaft ausgewiesen werden.

Die erhöhten Aufwendungen, die dem Geschäftsjahr 2024 zuzurechnen sind, werden im bereinigten EBITDA des Geschäftsjahres 2024 reflektiert. Die erhöhten Aufwendungen, die vorherigen Perioden zuzurechnen sind, werden als Teil der Management-Anpassungen normalisiert.

Das zuvor bekannt gegebene bereinigte EBITDA von rund EUR 750 Millionen für das Geschäftsjahr 2024 wird nun EUR 693 Millionen betragen. Delivery Hero bestätigt sämtliche anderen vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024.

Delivery Hero bestätigt darüber hinaus, dass die zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 unverändert bleibt.

Hinweis: Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl bereinigtes EBITDA sowie der damit zusammenhängenden Informationen verweist Delivery Hero auf die entsprechende Definition in seinem Geschäftsbericht 2023 unter dem Kapitel „A. Grundlagen des Konzerns“ im zusammengefassten Lagebericht, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde.

