Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Erholungsversuch - Leichte Zoll-Entspannung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist dank einer leichten Entspannung im globalen Zollkonflikt mit positivem Schwung in die Osterwoche gestartet. Der Dax stieg in den ersten Handelsminuten um 2,15 Prozent auf 20.813 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Montagmorgen 2,24 Prozent auf 26.352 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 2,2 Prozent auf 4.892 Punkte hoch.

Die US-Regierung nahm Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - aus. Die Ausnahme ist eine Erleichterung für amerikanische Anbieter von Computertechnik wie Apple , die ihre Geräte größtenteils in Asien herstellen lassen.

Allerdings betonte US-Handelsminister Howard Lutnick, dass es sich dabei lediglich um vorübergehende Erleichterungen handle und neue Zölle auf genau diese Produktgruppen bereits in Vorbereitung seien. Zudem ruderte US-Präsident Donald Trump auch in diesem Punkt zurück und will die Ausnahmen nicht als solche verstanden wissen. Die betroffenen Produktgruppen würden lediglich in einen anderen "Eimer" verschoben und unterlägen zudem weiterhin den "Fentanyl-Zöllen" von 20 Prozent auf Importe aus China, gab Trump an./edh/mis