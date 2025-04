Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Burkhalter Gruppe schliesst Geschäftsjahr 2024 mit hervorragenden Ergebnissen ab



14.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das Geschäftsjahr 2024 war für die Burkhalter Gruppe höchst erfreulich. Im Vergleich zum Vorjahr konnten alle relevanten Kennzahlen erneut gesteigert werden: der Gewinn pro Aktie um 8.9%, das Betriebsergebnis (EBIT) um 7.5%, das Konzernergebnis um 10.2% und der Umsatz um 5.3%. Dieser Erfolg veranlasst den Verwaltungsrat, der Generalversammlung eine Dividende von CHF 4.85 pro Aktie zu beantragen. Das Management der Burkhalter Gruppe ist zuversichtlich, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Mal moderat steigern zu können.

Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sind wie folgt: Der Gewinn pro Aktie beträgt CHF 5.39 (Vorjahr CHF 4.95, + 8.9%), das Betriebsergebnis (EBIT) CHF 69.7 Mio. (Vorjahr CHF 64.8 Mio. + 7.5%) und das Konzernergebnis CHF 57.2 Mio. (Vorjahr CHF 51.9 Mio. + 10.2%). Der Umsatz liegt bei CHF 1 186.8 Mio. (Vorjahr CHF 1 127.3 Mio.). Für die Steigerung des Gewinns pro Aktie gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist die Nachfrage nach Gebäudetechnik-Dienstleistungen weiterhin sehr hoch. Zum anderen zeigen sich die positiven Effekte, die durch kontinuierliches Optimieren und Digitalisieren von Prozessabläufen erreicht werden konnten. Die Bauwerksdatenmodellierung (Building Information Modeling – kurz BIM) spielt dabei eine immer wichtigere Rolle, da so Friktionen zwischen den Gewerken frühzeitig erkannt werden. Überdies zeigt auch die Zusammenlegung der beiden ehemaligen Dienstleistungsorganisationen Burkhalter Management AG (Elektro) und Burkhalter Services AG (HLKS) an den gemeinsamen Standort in Zürich-Altstetten finanzielle Wirkung.

Weiter an Stärke gewonnen

2024 hat die Burkhalter Gruppe vier Unternehmen akquiriert: Am 18. Januar 2024 die meinrad buchli gmbh in Flims (GR) und deren Zweigniederlassung in Safien (GR), am 29. April 2024 die Elektro Bernina AG in Madulain (GR) sowie deren Zweigniederlassung in Pontresina (GR), am 1. Juli 2024 die Kippel Leo + Söhne AG in Susten (VS), am 12. August 2024 die Elektro R. Räss AG in Oberentfelden (AG). Zudem hat sie am 13. Dezember 2024 die beiden Gesellschaften Fri Elec SA in Givisiez (FR) und Bul Elec SA in Bulle (FR) gegründet. Die Gewinnung zusätzlicher Marktanteile durch den gezielten Kauf anderer Gebäudetechnikunternehmen bleibt weiterhin Teil der Strategie der Burkhalter Gruppe.

Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft

Die Unternehmensstrategie der Burkhalter Gruppe trägt mit Gebäudesanierungen, dem Ersatz von fossil betriebenen Heizungen und der Installation von Photovoltaikanlagen dazu bei, die Treibhausgasemissionen des Schweizer Gebäudeparks zu reduzieren und die Energiestrategie 2050 des Bundes umzusetzen. Bei seinem Vorhaben, die Energieberatung und das Dienstleistungsangebot mit dem Schwerpunkt Energieeffizienz mittelfristig auszubauen, hat das Unternehmen im Jahr 2024 Fortschritte erzielt. Die Gründung der Fachgruppe Energie stellt dabei einen Meilenstein dar.

Im eigenen Betrieb emittiert die Burkhalter Gruppe Treibhausgase bei der Verbrennung fossiler Energieträger sowie indirekt über den Einkauf von Strom.

Weitere Informationen zum Transitionsplan sowie den klimabezogenen Chancen und Risiken zeigt die Klimaberichterstattung nach TCDF im Kapitel 7 der Nichtfinanziellen Berichterstattung 2024.

Beantragung einer Dividendenauszahlung

Das überaus erfreuliche Jahresergebnis 2024 veranlasst den Verwaltungsrat, der am 13. Mai 2025 stattfindenden Generalversammlung die Auszahlung einer Dividende in Höhe von CHF 4.85 brutto (Vorjahr CHF 4.45) pro Aktie zu beantragen. Die Dividende soll je zur Hälfte aus dem Jahresgewinn und aus den gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen ausgeschüttet werden.

Ausblick weiterhin zuversichtlich

Um die Ziele der Energiestrategie 2050 des Bundes erreichen zu können, muss der Gesamtenergieverbrauch in der Schweiz massiv gesenkt werden. Da rund ein Drittel des Energieverbrauchs auf Gebäude zurückzuführen ist, haben insbesondere ältere, schlecht isolierte oder mit fossilen Heizsystemen betriebene Gebäude ein entsprechend grosses Energieeinsparpotenzial. Die Burkhalter Gruppe trägt mit einer gewerkübergreifenden Modernisierung von Altbauten massgeblich dazu bei, die Treibhausgasemissionen des Schweizer Gebäudeparks zu reduzieren. Unterstützt durch das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen und begünstigt durch die nach wie vor anhaltend hohe Bautätigkeit ist die Nachfrage nach entsprechenden Dienstleistungen ungebrochen hoch. Das Management der Burkhalter Gruppe ist deshalb zuversichtlich, den Gewinn pro Aktie im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr ein weiteres Mal moderat steigern zu können.

Dank an die Mitarbeitenden

Der Verwaltungsrat und das Management der Burkhalter Gruppe sehen den Schlüssel für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens bei den Mitarbeitenden, die sich tatkräftig, kompetent und engagiert für das Unternehmen einsetzen, und bedanken sich herzlich dafür.

Finanzielle Berichterstattung 2024 und Nichtfinanzielle Berichterstattung 2024

Die Finanzielle Berichterstattung 2024 und die Nichtfinanzielle Berichterstattung 2024 können heruntergeladen werden unter: www.burkhalter.ch/de/ueber-uns/investor-relations/publikationen

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe

+41 44 537 64 32

e.dorigatti@burkhalter.chwww.burkhalter.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung

2116692 14.04.2025 CET/CEST