EQS-News: ams OSRAM verkauft Unterhaltungs- & Industrielampengeschäft für EUR 114 Mio. an Ushio Inc. als ersten Schritt des Entschuldungsplans

ams OSRAM verkauft Unterhaltungs- & Industrielampengeschäft für EUR 114 Mio. an Ushio, erster Schritt des Entschuldungsplans

Verkauf des Geschäftsbereichs Entertainment and Industry Lamps an Ushio Inc. in Japan, Closing bis Q1/2026 erwartet

Transaktionswert von EUR 114 Mio., die weltweit ca. 500 betroffenen Mitarbeiter werden zu Ushio Inc. wechseln

Erster Verkauf von Vermögenswerten im Rahmen des am 30. April vorgestellten Entschuldungsplans, bei dem ein Erlös von insgesamt deutlich über EUR 500 Mio. angestrebt wird

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (29. Juli 2025) – ams OSRAM verkauft Unterhaltungs- & Industrielampengeschäft für EUR 114 Mio. an Ushio Inc. als ersten Schritt des Entschuldungsplans.

„Nach der erfolgreichen Verlängerung der revolvierenden Kreditfazilität und der Platzierung zusätzlicher vorrangiger Anleihen liefern wir heute das erste Ergebnis unseres beschleunigten Entschuldungsplans, der auch Verkäufe von Unternehmensteilen vorsieht. Mit Ushio haben wir die perfekte neue Heimat für unser anspruchsvolles, hochwertiges Nischengeschäft Speziallampen gefunden. Zugleich straffen wir unser Portfolio weiter und fokussieren uns auf unsere Kernmärkte“, sagte Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.

Verkauf des Unterhaltungs- und Industrielampengeschäfts

ams OSRAM hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäftsbereichs Entertainment and Industry Lamps (ENI) mit Ushio Inc. unterzeichnet, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich optischer Technologien mit Hauptsitz in Tokyo, Japan. Das Closing der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Genehmigungsverfahren im ersten Quartal 2026 erwartet. Der Transaktionswert in Höhe von EUR 114 Mio. ist ohne Schulden und Kassenbestand. Der Nettoerlös der Transaktion wird auf Grundlage der Stichtagsbilanz zum Zeitpunkt des Closings ermittelt.

Das Produktportfolio von ENI reicht von Speziallampen für Infrastruktur- und Kinoanwendungen bis hin zu extrem anspruchsvollen Lichtquellen für Halbleiter-Wafer-Fertigungsanlagen (WFE). Das profitable ENI Geschäft erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von ca. EUR 170 Mio.

Ushio Inc. beschäftigt ca. 6.000 Mitarbeiter und bietet durch die Entwicklung neuer Lichtquellen und die Entwicklung und Anwendung eigener optischer Technologien Beleuchtungseinheiten, Geräte, Systeme und Dienstleistungen für eine Vielzahl von Industriesegmenten an.

Umsetzung des Plans zur Verbesserung der Bilanz

Am 30. April 2025 hat ams OSRAM seinen beschleunigten, umfassenden Plan zur Erreichung des angestrebten Verschuldungsgrads (Nettoverschuldung / adj. EBITDA) von unter 2 bekannt gegeben, der sich aus verschiedenen, sich ergänzenden Elementen zusammensetzt. Dazu gehören die verbesserte Barmittelgenerierung („free cash flow generation“) durch die kompromisslose Umsetzung des strategischen Effizienzprogramms „Re-establish the Base“, strukturelles Wachstum im Halbleiter Kerngeschäft, die Veräußerung des 8-Zoll-Werks in Kulim (Entfall der Sale- & Leaseback-Verpflichtung), sowie die Prüfung strategischer Optionen für verschiedene weitere Vermögenswerte (u.a. Teilverkäufe) mit dem Ziel, einen Erlös von deutlich über EUR 500 Mio. zu erzielen.

Der Verkauf von ENI an Ushio Inc. ist ein erster Schritt im Rahmen dieser Erwägungen.

Über Ushio Inc. (Hauptsitz: Tokio, TSE: 6925)

Gegründet im Jahr 1964. Das Unternehmen fertigt und vertreibt Lampen, Laser, Leuchtdioden und andere Lichtquellen im ultravioletten, sichtbaren und infraroten Bereich des Spektrums sowie optische und bildgebende Geräte, die diese Geräte enthalten. Zahlreiche Produkte von Ushio im Bereich der industriellen Verfahrenstechnik, die die Herstellung von Halbleitern, Flachbildschirmen, elektronischen Bauteilen und anderen Produkten umfasst, und im Bereich der visuellen Bildgebung, der durch digitale Projektoren, Beleuchtungen und andere Produkte gekennzeichnet ist, haben große Marktanteile. In den letzten Jahren haben sich die Aktivitäten von Ushio auf den Bereich der Biowissenschaften ausgeweitet, vor allem auf medizinische Anwendungen und die Umwelt. Weitere Informationen auf: https://www.ushio.co.jp

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS) ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Licht- und Sensorlösungen.



Mit mehr als 110 Jahren Branchenerfahrung verbinden wir Ingenieurskunst und globale Fertigungen mit Leidenschaft für bahnbrechende Innovationen. Unser Ansporn, die Grenzen der Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik ständig zu erweitern, ermöglicht grundlegende Fortschritte in den Märkten Automobil, Industrie, Medizin und Consumer-Elektronik.



„Sense the power of light“ – unser Erfolg basiert auf dem tiefen Verständnis des Potenzials von Licht sowie unserem einzigartigen Portfolio an Emitter- und Sensortechnologien. Rund 19.700 Mitarbeiter weltweit konzentrieren sich auf wegweisende Innovationen im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Megatrends wie Digitalisierung, Smart Living und Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich in über 13.000 erteilten und angemeldeten Patenten wider. Die Gruppe mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte 2024 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A3EPA4).



Mehr über uns erfahren Sie auf https://ams-osram.com.



ams und OSRAM sind eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

