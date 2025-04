US-Pharmariese Pfizer streicht Abnehm-Pille von seinem Menu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der US-Pharmakonzern Pfizer begräbt seine Pläne zur Entwicklung seines Gewichtsabnahme-Medikaments Danuglipron.

In einer Versuchsreihe mit der einmal am Tag verabreichten Pille sei es bei einem Patienten zu Leberproblemen gekommen, teilte Pfizer am Montag mit. Daher verfolge der Konzern die Pläne für dieses Mittel nicht weiter. Forschungen in dem Bereich dauerten aber an. Pfizer-Aktien gaben vorbörslich nach.

Mit einer zweimal täglich einzunehmenden Version der Tablette hatte Pfizer bereits im Dezember in einer Phase-2-Studie einen herben Rückschlag erlitten: Wegen einer hohen Rate von Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen sowie einer hohen Abbruchquote unter den Probanden wurde die klinische Entwicklung damals nicht fortgesetzt. Pfizer hatte deshalb gehofft, dass die einmal täglich verabreichte Pille das Potenzial habe, im Wettbewerb der Abnehmmittel mitmischen zu können. Zu diesen Medikamenten gehören die Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk sowie das Mittel Zepbound von Eli Lilly. Beide Arzneien müssen einmal wöchentlich gespritzt werden. GLP-1-Agonisten senken den Blutzuckerspiegel und verringern den Appetit.

