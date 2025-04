ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Nordex mit 'Buy' - Ziel 19 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien von Nordex beim Kursziel von 19 Euro mit "Buy" aufgenommen. Belastungsfaktoren wie volatile Lieferketten, schwächere Servicemargen und geringere Volumina dürften schwinden, schrieb Analyst Richard Dawson in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Er rechnet mit weiter zunehmenden Orders nach der Rekordauftragslage 2024./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2025 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

