EQS-News: MPC Capital veräußert Jamaikas größten Solarpark

EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

MPC Capital veräußert Jamaikas größten Solarpark



16.04.2025 / 08:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pressemitteilung

MPC Capital veräußert Jamaikas größten Solarpark

Hamburg, 16. April 2025 – Der Investment und Asset Manager MPC Capital (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) gibt den erfolgreichen Abschluss des Verkaufs des Paradise Park-Solarparks in Jamaika bekannt. Der mit 51 MWp größte Solarpark des Inselstaats wurde von der MPC Caribbean Clean Energy Limited an die InterEnergy Group, einen in Lateinamerika und der Karibik tätigen Anbieter von integrierten Energielösungen, veräußert.

Der 2019 in Betrieb genommene Paradise Park war das erste Asset der MPC Caribbean Clean Energy Inc. und spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung der Ziele Jamaikas für eine nachhaltige Energieversorgung. Das Projekt wurde in Partnerschaft mit Neoen entwickelt und von der französischen Entwicklungsbank PROPARCO und der niederländischen Entwicklungsbank FMO finanziert.

Dr. Philipp Lauenstein, CFO der MPC Capital AG: „Als unser erstes Projekt in der Karibik hatte der Paradise Park seit Baubeginn eine besondere Bedeutung für die MPC Capital. Umso mehr freut es uns, dass unser Team dieses Projekt über den gesamten Zyklus von der Entwicklung über den Bau bis hin zur Veräußerung erfolgreich gemanagt hat.“

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de)

MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit über 300 Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital-Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 5,1 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei.

Kontakt

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

16.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2118704 16.04.2025 CET/CEST