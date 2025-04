GNW-News: ZA FUNDINGS LTD erhöht die Sicherheit beim Cloud-Mining mit Cold Wallet Storage und Schutzmaßnahmen auf Unternehmensebene

^Bild von ZA FUNDINGS LTD BERLIN, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA FUNDINGS LTD, ein führender Anbieter von Cloud-Mining-Diensten, hat ein umfassendes Upgrade seiner Sicherheitsinfrastruktur angekündigt, um die Gelder der Nutzer besser zu schützen und die Integrität seines Cloud-Mining (https://www.zaminer.com/)- Betriebs zu gewährleisten. Angesichts der zunehmenden Cyber-Risiken im Bereich der digitalen Vermögenswerte hat das Unternehmen eine mehrstufige Abwehrstrategie implementiert. Hierzu gehören die Offline-Speicherung von Cold Wallets, McAfee(®) SECURE-Systeme und die Integration von Cloudflare(®). Umfassende Schutzmaßnahmen für Cloud-Mining-Gelder ZA FUNDINGS hat sich dazu verschrieben, sichere und transparente Cloud-Mining- Dienste zu bieten. Daher hat das Unternehmen strenge Sicherheitsprotokolle eingeführt. Eine entscheidende Verbesserung besteht darin, dass der Großteil der Gelder der Nutzer in Offline-Cold-Wallets (https://www.zaminer.com/) gespeichert wird, die physisch vom Netzwerk getrennt und dadurch vor Online-Bedrohungen geschützt sind. Dieser Ansatz verringert erheblich das Risiko von Verstößen in großem Umfang und schützt die Integrität der Cloud-Mining-Einnahmen. Das Cold-Wallet-Speichersystem verfügt über Redundanz und manuelle Überprüfungsschritte, die Zuverlässigkeit und kontrollierten Zugriff gewährleisten. Darüber hinaus wird die Plattform durch den McAfee (https://www.zaminer.com/)(®) SECURE-Schutz aktiv überwacht. Potenzielle Malware, Schwachstellen und verdächtige Aktivitäten werden identifiziert und entfernt, bevor sie negative Auswirkungen auf die Cloud-Mining-Dienste haben. Bild von ZA FUNDINGS LTD Integration von Cloudflare(®) erhöht die Web-Sicherheit Um die Sicherheit seiner Cloud-Mining-Plattform weiter zu erhöhen, hat ZA FUNDINGS Cloudflare®-Lösungen zum Schutz vor DDoS-Angriffen, Bot-Aktivitäten und anderen externen Bedrohungen integriert. Die Integration stellt minimale Ausfallzeiten und einen unterbrechungsfreien Zugang zu den Cloud-Mining-Diensten sicher und ermöglicht den Nutzern eine reibungslose Durchführung der Mining- Aktivitäten in verschiedenen Regionen. Kontinuierliches Engagement für Compliance und Cybersicherheit Die Sicherheits-Upgrades von ZA FUNDINGS spiegeln das Engagement des Unternehmens für die Einhaltung der höchsten internationalen Standards wider. Das Unternehmen ist von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zertifiziert und stellt damit sicher, dass seine Cloud-Mining-Aktivitäten den stringenten Datenschutzvorschriften und den Anforderungen an die betriebliche Integrität entsprechen. Das Unternehmen führt außerdem regelmäßig Audits durch Dritte und interne Sicherheitsüberprüfungen durch, um die kontinuierliche Verbesserung der Schutzsysteme zu gewährleisten. Mit Blick auf die Zukunft beabsichtigt ZA FUNDINGS, die Fähigkeiten zur Erkennung von Bedrohungen weiter auszubauen und in Zusammenarbeit mit anderen Cybersecurity-Experten seine Cloud-Mining-Aktivitäten vor sich entwickelnden digitalen Bedrohungen zu schützen. Medienkontakt: Unternehmen: ZA FUNDINGS LTD Kontaktperson: Anisah Fatema Sheikh E-Mail: info@zaminer Website: https://www.zaminer.com/ Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2dc579c0-2657-48be-b111- a43587683333 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc105d86-daa4-4e7c-a36e- 3e07bfb36771 °