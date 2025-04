IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources kündigt geplantes Diamantbohrprogramm über 4000 Meter im Projekt Alotta im kanadischen Yukon an

IRW-PRESS: Forge Resources Corp: Forge Resources kündigt geplantes Diamantbohrprogramm über 4000 Meter im Projekt Alotta im kanadischen Yukon an

Vancouver, British Columbia (16. April 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Diamantbohrprogramm mit einem Bohrvolumen von bis zu 4.000 Meter in rund 12 Bohrlöchern mit einer Tiefe zwischen 300 und 350 Metern plant. Diese Initiative zielt darauf ab, Step-Outs im Bereich von zuvor ausgewiesenen Mineralisierungen in der Payoff Zone zu untersuchen und noch nicht erkundete Bereiche mit koinzidenten geophysikalischen und geochemischen Anomalien in den Zielzonen zu explorieren (Abbildung 1).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79253/FRG_160424_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Geplantes Bohrprogramm

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, erklärt: Unser Team ist begeistert von den vielversprechenden Ergebnissen unserer Explorationsprogramme der vergangenen Kampagnen. Mit umfassenderen und präziseren Daten sind wir nun in der Lage, uns auf eine Reihe von vorrangigen Zielen zu konzentrieren, die großes Potenzial für den weiteren Ausbau des Konzessionsgebiets Alotta aufweisen. Wir schlagen damit ein spannendes Kapitel in unserem Programm auf, um hier das gesamte Wertschöpfungspotenzial freizulegen.

Strategische Lage des Konzessionsgebiets Alotta

Das Konzessionsgebiet Alotta befindet sich rund 40 Kilometer südlich der von Western Copper explorierten Lagerstätte Casino, die zu den größten unerschlossenen Gold-Kupfer-Porphyrlagerstätten weltweit zählt. Im Rahmen von geochemischen und geophysikalischen Messungen bei Alotta wurden mehrere prospektive Ziele abgegrenzt, die größer sind als das derzeitige Ressourcengebiet von Casino. Ähnlich wie im Projekt Casino lagern auch bei Alotta mehrphasige Intrusionskörper der Dawson Range, die in der späten Kreidezeit entstanden sind.

Ergebnisse vergangener Explorationen und Mineralisierung

Bis dato hat Forge Resources sechs Diamantbohrungen in größeren Abständen über insgesamt 2.659 Meter absolviert. In allen Bohrlöchern wurde eine bedeutende Gold-, Kupfer- und Molybdänmineralisierung vorgefunden, die typischerweise mit einer Quarz-Serizit-Pyrit-Alterierung innerhalb eines halb verdeckten bzw. verdeckten Quarz-Plagioklas-Porphyrs assoziiert ist. Die Mineralisierung umfasst versprengte und von Brüchen ausgehende Pyrit- und Pyrrhotinerze sowie geringe Anteile von Kupferkies und Molybdänit, die mit Quarzgängen und Mikrostrukturen verbunden sind.

Die Auswertung früherer Bohrdaten deutet auf eine wirtschaftlich interessante Mineralisierung hin, die mit gleichzeitig auftretenden IP-Effekten, hoher Aufladefähigkeit, mäßigen bis hohen Widerständen und geringen Magnetfeldwerten korreliert.

Geplantes Explorationsprogramm für Frühjahr/Sommer 2025

Das Technikerteam von Forge hat in Zusammenarbeit mit Archer Cathro and Associates ein für Frühjahr/Sommer vorgesehenes Explorationsprogramm mit bis zu 4.000 Meter Diamantbohrungen in rund 12 geplanten Bohrlöchern mit einer Länge von jeweils 300 bis 350 Metern ausgearbeitet. Der Großteil dieser Bohrungen wird sich auf Step-Outs innerhalb der Payoff Zone und auf noch nicht untersuchte, koinzidente geophysikalische und geochemische Anomalien in einem 4 km x 1 km großen Areal konzentrieren.

Treiber dieser Explorationsarbeiten sind die rekordverdächtigen Goldpreise, die weltweit zu einem Anstieg der Aktivitäten in Goldexplorationsprojekten führen.

Qualifizierter Sachverständiger

Lorne Warner, P.Geo, und President von Forge Resources Corp. ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 60%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Weiters besitzt das Unternehmen auch eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Übernahme von Aion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79253

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79253&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34630Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.