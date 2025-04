ROUNDUP/Pressestimmen nach BVB-Sieg: 'Barça überlebt Hölle'

DORTMUND (dpa-AFX) - "An der Grenze zur Tragödie", "schlechter Tag", "Flirt mit einer weiteren europäischen Katastrophe": Die spanische Presse ließ kein gutes Haar am pomadigen Auftritt des FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Borussia Dortmund (1:3). Der BVB bekam dagegen trotz des Ausscheidens viel Lob - allen voran Dreifachtorschütze Serhou Guirassy, der in der Königsklasse nun auf 13 Saisontore kommt.

ds

Spanien

"Sport": "Ein nicht wiederzuerkennendes Barça überlebt die "Hölle" in Dortmund. Das Blaugrana-Team flirtete mit einer weiteren europäischen Katastrophe, nutzte den 4:0-Sieg am Montjuïc jedoch optimal und kehrte ins Halbfinale der Champions League zurück."

"AS": "Barça steht nach sechs Jahren wieder im Halbfinale, obwohl es extrem kämpfen musste. Guirassy machte den Katalanen das Leben schwer, die durch Bensebainis Eigentor eine Verschnaufpause bekamen."

"Marca": "Weiter ins Halbfinale, an der Grenze zur Tragödie. Ein schlechtes Spiel für die Blaugrana, die bereits nach 11 Minuten das erste Tor kassierte."

"Mundo Deportivo": "Barça erreicht nach einem schlechten Tag nach sechs Jahren wieder das Halbfinale. Die Deutschen gingen durch einen Dreierpack von Guirassy mit 2:0 und 3:1 in Führung, doch das Eigentor der Heimmannschaft erweckte ein nicht wiederzuerkennendes Barça-Team zum Leben."

Großbritannien

"The Sun": "Die Deutschen zahlen trotz Guirassys Hattrick den Preis für ein schlechtes Hinspiel."

"Daily Mail": "Borussia Dortmunds Star bricht den Champions-League-Rekord von Mohamed Salah - aber sein Hattrick ist vergeblich, da Barcelona das Halbfinale erreicht."

Frankreich

"L'Equipe": "Nach der Demütigung im Hinspiel in Barcelona konnten sich die Spieler von Borussia Dortmund damit trösten, dass sie die ersten sind, die Barça seit Beginn des Jahres 2025 geschlagen haben. Sie dürfen sich außerdem rühmen, die Katalanen im heißen Signal Iduna Park wie selten ausgespielt zu haben. Das reichte insgesamt aber nicht, um ins Halbfinale der Champions League einzuziehen."

Italien

"Gazzetta dello Sport": "Dortmund versucht es, aber Guirassys Dreierpack reicht nicht für das Comeback: Barcelona im Halbfinale."

"Tuttosport": "Borussia Dortmund versuchte, ein großes Kunststück zu vollbringen, doch ein Eigentor machte den Hoffnungsschimmer zunichte."

"Corriere dello Sport": "Barcelona leidet, aber jubelt: Borussia Dortmund k.o."

Schweiz

"Blick": "Mutiger BVB wird nicht belohnt - Barça zittert sich weiter."

"Basler Zeitung": "Der BVB scheidet aus und Bensebaini wird zur tragischen Figur."

Österreich

"Der Standard": "Ein Triplepack von Serhou Guirassy war zu wenig, um das Dortmunder Aus noch zu verhindern. Immerhin gelang den Deutschen ein Teilerfolg, kassierte Barça doch nach 24 ungeschlagenen Pflichtspielen wieder einmal eine Niederlage."/jso/DP/zb