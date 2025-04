EQS-Media / 16.04.2025 / 08:00 CET/CEST



Stadionnächte by HomeToGo: HomeToGo macht Träume wahr und ermöglicht gemeinsam mit Union Berlin eine Übernachtung im Stadion An der Alten Försterei



Berlin, 16. April 2025 - HomeToGo (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen und Hauptsponsor des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin macht es wahr - Millionen Möglichkeiten, ein Zuhause an der Alten Försterei: Zum ersten Mal wird es möglich sein, exklusiv die Stadionnächte by HomeToGo zu buchen - eine einzigartige Ferienunterkunft im einzigartigen Stadion An der Alten Försterei. Unioner sowie Fans von außergewöhnlichen Unterkünften können sich mit ihrer Geschichte darum bewerben, dort zu schlafen, wo sonst Legenden spielen.

Das Stadion An der Alten Försterei fasst 22.012 Zuschauer - bei mehr als 70.000 Vereinsmitgliedern. Doch es gibt nur diese Möglichkeit, dort auch zu übernachten - und zwar kostenlos. Und deshalb wollen HomeToGo und der 1. FC Union Berlin von den Teilnehmenden wissen, warum gerade sie für dieses einzigartige Erlebnis ausgewählt werden sollten.

Direkt am Spielfeldrand gelegen, mit Blick auf den heiligen Rasen des Union-Wohnzimmers auf dem die Eisernen in den vergangenen Jahren so viele traumhafte Erlebnisse wie den Aufstieg in die erste Bundesliga, den Klassenerhalt und den Einzug in die UEFA Champions League feiern durften, können Fans jetzt erneut träumen. Die Unterkunft, die die Stadionnächte by HomeToGo ermöglicht, wurde gemeinsam von Union und HomeToGo gestaltet. Mit bodentiefen Panoramafenstern und einem einzigartigen, speziell entworfenen Design bietet die Unterkunft im Stadion eine außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeit, die es so nur auf HomeToGo gibt. Die Stadionnächte by HomeToGo Unterkunftist im Look-and-feel an die Mannschaftskabine der Union-Profis angelehnt und bietet gleichzeitig den Komfort einer Ferienwohnung. Sportlich und gemütlich zugleich! Das ist aber noch nicht alles: Wer nach der Buchungsanfrage ausgewählt wird, im Stadion zu übernachten, wird zusätzlich in den Genuss einer abendlichen Stadion-Führung und natürlich eines Besuchs des auf die Übernachtung folgenden Heimspiels kommen. Und das Beste: Diese Buchung ist kostenlos - denn einige Erlebnisse sind einfach unbezahlbar.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: „Der 1. FC Union Berlin hat eine ganz besondere Fan-Kultur, die bei jedem Heimspiel für eine unglaubliche Atmosphäre sorgt. Den Mitgliedern von Union Berlin möchten wir mit der Eröffnung der Unterkunft für die Stadionnächte by HomeToGo gerne etwas Außergewöhnliches zurückgeben und ihnen exklusiv die allererste Übernachtung ermöglichen. Wir sind besonders stolz darauf, diese einzigartige Aktion mit Union durchführen zu können. Denn für die Möglichkeit, einmal direkt neben dem Spielfeld übernachten zu können, auf dem Woche für Woche um Punkte gekämpft wird, braucht es einen besonderen Partner. Bei HomeToGo ist es unser Ziel, die Ferienhaus-Wünsche von jedem Reisenden zu erfüllen, indem wir außergewöhnliche Unterkünfte einfach buchbar machen und wir sind uns sicher, dass uns dies mit dieser Aktion mal wieder gelungen ist. Fußballfans und Reisende, die an spannenden Unterkünften interessiert sind, sollten auch weiterhin die Augen offen halten für weitere Eiserne Überraschungen - denn dies ist erst der Anfang.”

Bernd von Geldern, Geschäftsführer Vermarktung des 1. FC Union Berlin: „Unser Stadion ist die Heimat unseres Vereins und bietet uns Unionern seit jeher ein Zuhause. Als Hauptsponsor und offizieller Reisepartner bringt HomeToGo nun kreative Projekte ein, die die Einmaligkeit der Alten Försterei unterstreichen. Gemeinsam wollen wir Ideen Wirklichkeit werden lassen. Wir freuen uns riesig, dass wir mit der Unterkunft für Stadionnächte by HomeToGo auch abseits des Spiels mit dem runden Leder ein unvergessliches Erlebnis bieten können.”



SO BUCHT MAN DIE STADIONNÄCHTE BY HOMETOGO

Um in den Genuss dieser einzigartigen Übernachtung zu kommen, muss man einfach an den unten genannten Daten auf www.hometogo.de/union-berlin-bei-nacht/ die Buchung für €0,- durchführen und sich damit für die Übernachtung bewerben.

Da es sich um eine ganz besondere Unterkunft handelt, ist es wichtig, dass auch die Richtigen die Auserwählten sind, die diese einmalige Übernachtung erleben dürfen. Teilnehmende müssen daher im Rahmen der Buchung mit ihrer kurzen aber ganz persönlichen Geschichte zu Union Berlin, die sie für die Übernachtung im Stadion an der Alten Försterei qualifiziert, überzeugen.

Die erste Übernachtung ist für die Mitglieder von Union Berlin bestimmt und die Gewinner werden von Vertretern von Union Berlin ausgewählt. Die zweite Übernachtung steht allen offen und die Gäste werden von einer Shortlist aus einer öffentlichen Social Media Abstimmung ausgewählt.

Buchungen werden am 22. und 29. April für die zwei Freitage vor den letzten beiden Heimspielen der laufenden Saison 2024/25 möglich sein, die Anreise ist selbst zu organisieren:

Die erste Übernachtung am 02. Mai ist exklusiv den Mitgliedern vom 1. FC Union zur Buchung vorbehalten. Die Buchung ist vom 22. April um 10:00 Uhr MESZ bis zum 23. April um 10:00 Uhr MESZ möglich.

Die zweite Übernachtung findet am 09. Mai statt und kann vom 28. April um 10:00 Uhr MESZ bis zum 29. April um 10:00 Uhr MESZ von allen Interessierten gebucht werden.

Weitere Details zum Auswahlverfahren und dem Ablauf sind in den Teilnahmebedingungen zu finden.

Fans können mehr erfahren, indem sie auf www.hometogo.de/union-berlin-bei-nacht/ gehen und @HomeTogo und @1.fcunion auf Instagram folgen.

Unter diesem Link steht Bildmaterial zur redaktionellen Nutzung zum Download zur Verfügung.







Stadionnächte by HomeToGo im Stadion An der Alten Försterei





Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO von HomeToGo: Stadionnächte by HomeToGo



Über den 1. FC Union Berlin

Die Initialzündung für Fußball in Köpenick erfolgte im Frühjahr 1906 mit der Gründung des SV Olympia im Ortsteil Oberschöneweide. Aus diesem ging nach einigen Umwandlungen und Umbenennungen am 20. Januar 1966 der 1. FC Union Berlin e.V. hervor. Mit rund 70.000 Mitgliedern und rund 375.000 Zuschauern pro Spielzeit im heimischen Stadion An der Alten Försterei zählt der 1. FC Union Berlin zu den größten und bekanntesten Fußballvereinen Deutschlands.

Mit seiner Profimannschaft der Männer ist Union einer von 36 Lizenznehmern der DFL (Deutsche Fußball Liga) und seit 2019 Teil der Bundesliga, der höchsten Spielklasse im deutschen Profifußball. In der Saison 2023/24 nahm der Verein erstmals in seiner Geschichte an der UEFA Champions League, dem wichtigsten Clubwettbewerb im europäischen Fußball, teil.

Die Eisernen tragen ihre Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei aus, das seit 1920 als Spielstätte des Klubs fungiert, aktuell 22.012 Zuschauern Platz bietet und in den kommenden Jahren auf eine Kapazität von mehr als 40.000 Plätzen ausgebaut werden wird.



Über die HomeToGo Gruppe

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. HomeToGo ist der offizielle Hauptsponsor und Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub.

HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

