American Express bleibt trotz Wirtschaftsunsicherheit bei Ausblick

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kreditkartenanbieter American Express (Amex) behält seinen Jahresausblick trotz der weltweit unsicheren Wirtschaftslage bei. Im ersten Quartal zogen die Erlöse des Konzerns dank der Ausgabenfreude der Kunden weiter an und wuchsen um 7 Prozent auf knapp 17 Milliarden US-Dollar (14,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Der Gewinn unterm Strich legte um 6 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zu. Bereinigt um Sonderposten fiel das Ergebnis je Aktie etwas besser aus als zuvor von Analysten geschätzt. Die Aktie lag im vorbörslichen US-Handel allerdings fast zwei Prozent im Minus. Der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial wurde ebenfalls schwächer erwartet.

Amex erwartet im Gesamtjahr weiter einen Umsatzanstieg von 8 bis 10 Prozent und einen Gewinn je Aktie zwischen 15 und 15,50 Dollar. Die Prognose stehe allerdings unter dem Vorbehalt des konjunkturellen Umfelds, hieß es. Vorstandschef Steve Squeri sagte in einem Interview des Finanzsenders Bloomberg, dass er im Verhalten der Verbraucher nichts Besorgniserregendes sehe. Der Konzern legte 1,2 Milliarden Dollar an Vorsorge für faule Kredite zur Seite. Analysten hatten mit 1,4 Milliarden gerechnet.

Anders als Visa und Mastercard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch die eigentlichen Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungsfreudige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu den Flughafen-Lounges von American Express bekommen./men/nas/mis