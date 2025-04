Die meistgehandelten Produkte: DAX leicht im Minus – TSMC, Netflix und Amex im Rampenlicht

Am Donnerstagmorgen zeigen sich die europäischen Aktienmärkte leicht schwächer. Der DAX und der EuroStoxx 50 notieren mit moderaten Verlusten, während der S&P 500 vorbörslich zulegt.

Makroökonomischer Überblick

Besonders gespannt blicken Marktteilnehmer heute nach Frankfurt: Um 14:15 Uhr gibt die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird zunehmend erwartet, dass die Notenbank eine erste Zinssenkung einleitet oder zumindest konkret auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik hinweist. Um 14:30 Uhr folgen die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein wichtiger Indikator für die Lage am US-Arbeitsmarkt.

Meistgehandelte Aktien

TSMC (Taiwan Semiconductor) überzeugt mit starken Quartalszahlen. Der Halbleiterhersteller meldet einen Gewinnanstieg von rund 60 % – getragen von der anhaltend hohen Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen.

American Express legt seine Quartalszahlen im Laufe des Tages vor. Schätzungen zufolge wird mit einem Umsatz von etwa 16,9 Milliarden US-Dollar und einem Gewinn je Aktie von rund 3,47 US-Dollar gerechnet. Besonders im Fokus steht dabei das Konsumverhalten im Kreditkartengeschäft – ein wichtiger Indikator für die Kauflaune der US-Verbraucher.

Auch Netflix legt heute nach Börsenschluss seine Quartalszahlen vor. Erwartet werden ein Umsatz von rund 9,3 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn je Aktie von etwa 4,52 US-Dollar. Statt Abonnentenzahlen will das Unternehmen künftig stärker auf Nutzerverhalten und Werbeumsätze fokussieren – besonders im Hinblick auf das wachsende Sport- und Werbegeschäft.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG44RA 31,55 24375,26819 Punkte 6,83 Open End DAX® Bull UG4ZBW 7,28 20549,045477 Punkte 28,26 Open End Nasdaq-100 Bull UG5022 6,88 17753,053859 Punkte 23,53 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG4MYP 12,54 22494,459456 Punkte 17,04 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG4PMG 10,75 22314,896367 Punkte 20,03 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Siemens Energy AG Put UG32DA 5,29 50,00 EUR -2,72 17.12.2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Call HD5SVJ 3,73 525,00 USD 4,61 17.06.2026 Heidelberg Materials AG Call UG0JU5 2,06 150,00 EUR 4,98 17.09.2025 Apple Inc. Call HD4XG8 3,52 172,00 USD 3,69 17.12.2025 ASML Holding N.V. Call HD8N4C 8,51 550,00 EUR 4,11 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6QGE 1,24 18946,104258 Punkte 9 Open End DAX® Short UG51C3 3,17 22376,264997 Punkte -20 Open End DAX® Long HD6QGD 3,87 18650,098747 Punkte 8 Open End DAX® Long UG4UUW 18,21 19182,908666 Punkte 10 Open End DAX® Short HD6QGX 6,93 31966,843535 Punkte -2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.04.2025; 10:45 Uhr;

