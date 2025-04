IRW-News: Tesoro Gold Limited: Tesoro sichert sich 11 Mio. A$ durch institutionelle Platzierung für die Entwicklung von El Zorro

IRW-PRESS: Tesoro Gold Limited: Tesoro sichert sich 11 Mio. A$ durch institutionelle Platzierung für die Entwicklung von El Zorro

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX:TSO, OTCQB:TSORF, FSE:5D7) freut sich bekannt zu geben, dass es verbindliche Zusagen erhalten hat, um ca. 11,1 Millionen AU$ (vor Kosten) zu 0,024 AU$ pro Aktie (die "Platzierung") einzuwerben, um das Goldprojekt El Zorro (El Zorro oder das Projekt) des Unternehmens zügig voranzutreiben.

Die Erlöse aus der Platzierung werden für neue Entdeckungsbohrungen, die Erstellung einer neuen Mineralressourcenschätzung (MRE) für Ternera, eine aktualisierte Scoping Study und die vollständige Finanzierung des Genehmigungsverfahrens für El Zorro verwendet.

HÖHEPUNKTE

- Starke Unterstützung durch bestehende Aktionäre, die ca. 11,1 Millionen AU$ einbringen.

- Starke Nachfrage von in- und ausländischen Institutionen und anspruchsvollen Investoren, einschließlich einer Zusage von 1.750.000 AU$ vom strategischen Partner Gold Fields Limited (JSE:GFI, NYSE:GFI)

- Die Mittel werden vor allem für laufende Wachstumsbohrungen bei Ternera und vorrangige neue Entdeckungsziele im Distrikt eingesetzt.

- Die Platzierung ermöglicht die Fertigstellung einer neuen MRE und einer aktualisierten Scoping Study und finanziert vollständig das Genehmigungsverfahren für El Zorro.

Zeff Reeves, Managing Director von Tesoro, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr über die weitere Investition von Gold Fields und unseren Großaktionären sowie über die Begrüßung mehrerer neuer Investoren in unserem Register, die das bedeutende Potenzial des umfangreichen Explorationsgebiets des Unternehmens im Distriktmaßstab und das nachgewiesene Entwicklungspotenzial des Goldprojekts El Zorro erkennen.

Diese zusätzliche Finanzierung ermöglicht es uns, das Projekt El Zorro in den nächsten 12 Monaten durch Bohrungen, technische Studien und Genehmigungen aggressiv voranzutreiben.

Wir arbeiten seit der ersten Investition im November 2022 eng mit dem technischen Team von Gold Fields zusammen, und ihre anhaltende Unterstützung insbesondere für die regionale Exploration bestätigt unsere Ansicht, dass das Goldprojekt El Zorro ein äußerst aussichtsreiches Gebiet ist, das weitere Exploration und Investitionen verdient."

DETAILS ZUR PLATZIERUNG

Die Platzierung umfasst die Ausgabe von ca. 461,2 Millionen neuen voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens an professionelle und anspruchsvolle Investoren zu einem Ausgabepreis von 0,024 AU$ pro Aktie (die "Platzierungsaktien"), um ca. 11,1 Millionen AU$ (vor Kosten) einzuwerben, bestehend aus:

- Tranche 1: Ca. 9.320.484 AU$ durch die Ausgabe von bis zu 388.353.510 Platzierungsaktien im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens, bestehend aus 233.012.106 Aktien gemäß Listing Rule 7.1 und 155.341.404 Aktien gemäß Listing Rule 7.1A; und

- Tranche 2: Ca. 1.750.000 AU$ durch die Ausgabe von ca. 72.916.667 Platzierungsaktien an Corporate International Holdings BV, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Gold Fields Limited, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung (EGM), die voraussichtlich im Juni 2025 stattfinden wird.

Nach Abschluss von Tranche 2 wird die Beteiligung von Gold Fields am Unternehmen bei ca. 17,14 % gehalten, wobei ein Großteil der Zeichnung von Gold Fields für die Förderung der vorrangigen regionalen Explorationsziele des Unternehmens vorgesehen ist.

Der Angebotspreis von 0,024 AU$ pro Platzierungsaktie entspricht:

- einem Abschlag von 14,3 % auf den letzten Schlusskurs von 0,028 AU$ am 14. April 2025;

- einem Abschlag von 12,5 % auf den 5-Tage volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) von 0,0274 AU$;

- einem Abschlag von 18 % auf den 15-Tage VWAP von 0,0293 AU$

Unified Capital Partners Pty Ltd und Morgans Corporate Limited fungierten als Joint Lead Managers der Platzierung (Joint Lead Managers). Tamesis Partners LLP fungierte als Co-Manager der Platzierung.

VERWENDUNG DER MITTEL

Die Erlöse aus der Platzierung werden verwendet für:

- Laufende Bohrungen bei Ternera;

- Exploration und Bohrungen im Distriktmaßstab;

- Neue MRE und aktualisierte Scoping Study;

- Fortgeschrittene metallurgische Testarbeiten;

- Abschluss des Genehmigungsverfahrens für El Zorro; und

- Betriebskapital und Kosten im Zusammenhang mit der Kapitalbeschaffung.

VORLÄUFIGER ZEITPLAN

Ein vorläufiger Zeitplan für die Platzierung ist unten aufgeführt. Der Zeitplan kann nach Ermessen des Unternehmens geändert werden und unterliegt den geltenden Gesetzen und den ASX Listing Rules.

Ein Anhang 3B folgt dieser Ankündigung.

Ein Anhang 3B folgt dieser Ankündigung.

Diese Ankündigung wurde für die Veröffentlichung in Australien erstellt und darf nicht an US-Nachrichtendienste weitergegeben oder in den Vereinigten Staaten verbreitet werden. Diese Ankündigung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar. Alle in dieser Ankündigung beschriebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 registriert und werden auch in Zukunft nicht registriert, und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nur in Transaktionen angeboten und verkauft werden, die von den Registrierungsanforderungen des US Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen sind oder diesen nicht unterliegen.

Genehmigt vom Vorstand von Tesoro Gold Ltd.

Für weitere Informationen:

Unternehmen:

Zeff Reeves, Managing Director

Tesoro Gold Limited

info@tesorogold.com.au

Über Tesoro

Tesoro Gold Limited hat das erste intrusive Gold-System in Chile entdeckt und definiert. Die 1,3 Mio. Unzen schwere Ternera-Entdeckung befindet sich in der Küstenkordillerenregion Chiles. Die Küstenkordillerenregion beherbergt mehrere Weltklasse-Kupfer- und Goldminen, verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, Dienstleister und erfahrene Bergleute. Große Gebiete der Küstenkordillere sind aufgrund der unkonsolidierten Eigentumsverhältnisse an den Bergbaukonzessionen noch unerforscht, aber Tesoro konnte sich über sein Netzwerk und seine Erfahrung im Land die Rechte an dem Goldprojekt El Zorro im Distriktmaßstab sichern, was der Strategie des Unternehmens entspricht. Die chilenische Tochtergesellschaft von Tesoro, die sich zu 95 % im Besitz von Tesoro befindet, besitzt 93,8 % des Goldprojekts El Zorro.

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Lynn Widenbar zusammengestellt wurden, einer sachkundigen Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Herr Widenbar ist als unabhängiger Berater für Tesoro Gold Limited tätig. Herr Widenbar verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte relevant ist, sowie für die durchgeführten Aktivitäten, um als sachkundige Person gemäß der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die Informationen wesentlich beeinflussen, und dass die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, nicht wesentlich von den ursprünglichen Ankündigungen vom 9. März 2023 geändert wurden und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Ankündigung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Zukünftige Leistung

Zukünftige Leistung

Diese Ankündigung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Meinungen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Prognosen und Schätzungen, werden nur als allgemeine Richtlinie bereitgestellt und sollten nicht als Hinweis oder Garantie für zukünftige Leistungen herangezogen werden und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen und die sich ohne Vorankündigung ändern können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung, und es wird keine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Erreichens oder der Angemessenheit zukunftsgerichteter Aussagen oder anderer Prognosen gegeben. Nichts, was in dieser Ankündigung enthalten ist, noch Informationen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden, sind oder sollen als Zusage, Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung von Tesoro Gold herangezogen werden.

Bei dieser Übersetzung handelt es sich um einen Auszug einer Veröffentlichung plus Anhang. Die gesamte englische Meldung mit allen zitierten Anhängen kann hier eingesehen werden: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02937598-6A1260593&v=7bc42bd11d853ed5e8c28f2ffcd6a069ee5cd6b4

