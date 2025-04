GNW-News: ZA Miner startet kostenlose Cloud-Mining-Plattform zur Ermöglichung von passivem Einkommen für Nutzer und Unterstützung von Bitcoin- und Dogecoin-Enthusiasten im Jahr 2025

^Generieren Sie passives Einkommen mit dem Cloud-Mining-Service von Zaminer.

MIDDLESEX, Vereinigtes Königreich, April 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZA Miner, ein führender Cloud-Mining-Anbieter, freut sich, die Einführung seiner kostenlosen Cloud-Mining-Plattform bekanntzugeben, die es Bitcoin (BTC)- und Dogecoin (DOGE)-Enthusiasten weltweit (https://www.zaminer.com/) ermöglicht, ohne Vorabinvestitionen oder teure Hardware am Krypto-Mining teilzunehmen. Innovatives Cloud Mining für globalen Zugang Als Reaktion auf das wachsende Interesse an Kryptowährungen hat sich ZA Miner zum Ziel gesetzt, das Mining inklusiver zu gestalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, die kostspielige Ausrüstung erfordern, ermöglicht die cloudbasierte Plattform von ZA Miner den Nutzern das mühelose Mining von Bitcoin, Dogecoin und Litecoin (LTC) ohne Hardware oder hohe Stromkosten. Dieses Modell steht im Einklang mit globalen kryptofreundlichen Richtlinien und erfüllt die Nachfrage nach zugänglichen Mining-Möglichkeiten. Warum sollten Sie sich für die kostenlose Cloud-Mining-Plattform von ZA Miner entscheiden? ZA Miner hat seinen Sitz in Middlesex, Vereinigtes Königreich, und nutzt energieeffiziente Mining-Anlagen in Regionen wie Kasachstan und Island. Diese strategisch günstigen Standorte optimieren die Effizienz und Nachhaltigkeit des Minings und ermöglichen es dem Unternehmen, seinen Kunden kostengünstige Dienstleistungen mit hoher Produktivität anzubieten. Durch das Angebot einer risikofreien Mining-Erfahrung beseitigt ZA Miner die technischen Hindernisse, die normalerweise mit dem Krypto-Mining verbunden sind. Neue Benutzer erhalten einen kostenlosen Mining-Vertrag über 100 Dollar (https://www.zaminer.com/), der es ihnen ermöglicht, Cloud Mining ohne finanzielle Verpflichtung zu erkunden. Für diejenigen, die ihre Mining-Erfahrung verbessern möchten, bietet ZA Miner auch flexible Vertragsoptionen, die auf verschiedene Investitionsziele zugeschnitten sind. Die flexiblen Mining-Verträge von ZA Miner sind für alle Erfahrungsstufen geeignet. Wichtigste Merkmale der Cloud-Mining-Plattform von ZA Miner: * Kostenloses Mining-Paket - Neue Benutzer erhalten einen 100-Dollar-Bonus, um sofort mit dem Mining zu beginnen. * Keine Hardware erforderlich - Minen Sie Bitcoin, Dogecoin und Litecoin ohne teure Ausrüstung. * Tägliche Auszahlungen - Erzielen Sie mit automatischen Ausschüttungen ein regelmäßiges passives Einkommen. * Keine Stromkosten - Durch die Cloud-Infrastruktur entfällt der Bedarf an kostspieligem Strom. * Mit Sitz im Vereinigten Königreich und konform - Vollständig reguliert, um Glaubwürdigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. * Robuste Sicherheit - SSL-Verschlüsselung und DDoS-Schutz sichern Benutzerdaten und Transaktionen. * Partnerprogramm - Verdienen Sie Provisionen, indem Sie neue Nutzer auf die Plattform verweisen. Erste Schritte mit ZA Miner * Anmelden - Registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse. * Kostenloser Vertrag - Beginnen Sie mit dem 100-Dollar-Vertrag mit kostenlosem Zugang zum Mining. * Upgrade auf Premium - Wählen Sie aus verschiedenen Tarifen für höhere Einnahmen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen definiert ZA Miner den Zugang zum Cloud Mining neu. Durch einen risikofreien Einstieg und wettbewerbsfähige Verträge ermöglicht ZA Miner Einzelpersonen, sich einfach und sicher in der digitalen Wirtschaft zu engagieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.zaminer.com (http://www.zaminer.com) oder folgen Sie ZA Miner auf Twitter @zamining (https://x.com/zamining) und YouTube @Zaminers (https://www.youtube.com/@Zaminers). Medienkontakt: SHEIKH, Anisah Fatema ZA FUNDINGS LTD info@zaminer.com https://www.zaminer.com/ Fotos zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3738e78d-c1a7-41c7-b8c4- 7b7c6f10edfe https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9fba6dee- 4df6-44b7-9b1f-9a3c87ce8a84 °