EQS-Adhoc: Cherry SE: Einigung mit UniCredit über Verlängerung der Finanzierung; Restrukturierungsmaßnahmen mit Personalabbau und Verlagerung der Schalterproduktion nach China; Prognose für Geschäftsjahr 2025

Einigung mit UniCredit über Verlängerung der Finanzierung auf Basis eines Sanierungskonzepts; Restrukturierungsmaßnahmen mit Personalabbau und Verlagerung der Schalterproduktion nach China; Prognose für das Geschäftsjahr 2025

München, 22. April 2025 – Die Cherry SE hat heute mit der UniCredit Bank GmbH eine Einigung über die Verlängerung der bestehenden Finanzierung im Umfang von aktualisiert 23 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2027 zu angepassten Finanzierungsbedingungen erzielt. Dies betrifft insbesondere die Reduktion der Darlehenssumme von derzeit 25 Mio. Euro auf 23 Mio. Euro mittels Zahlung von 1 Mio. Euro, fällig zum 30. Juni 2025, sowie 1 Mio. Euro, fällig zum 28.02.2026, sowie die Anpassung von Financial Covenants. Die Verzinsung soll unverändert EURIBOR plus 3,75 % jährlich betragen.

Grundlage der Verlängerung der Finanzierung ist ein vorgelegtes Sanierungskonzept der Cherry SE. Das Sanierungskonzept beinhaltet unter anderem die vollständige Einstellung der Schalterproduktion am Standort Auerbach und die Verlagerung an einen Partner in China. In diesem Zusammenhang sollen in Abstimmung mit dem Betriebsrat auch Arbeitsplätze sozialverträglich abgebaut werden. Der Standort Auerbach wird aufrechterhalten und soll in ein Entwicklungs-, Logistik- und Servicezentrum für Europa umgewandelt werden.

Vor dem Hintergrund dieses Sanierungskonzepts erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz auf Konzernebene von ca. 105 bis 120 Mio. Euro (Analystenkonsens: 117,5 Mio. Euro) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge* in der Bandbreite von 3 bis 6 % (Analystenkonsens: 3,3 %).

* Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf den Seiten 26 des Geschäftsberichts 2023 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.

Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung der Cherry SE und bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse können erheblich von den hier beschriebenen abweichen, und zwar aufgrund von Faktoren, die die Cherry SE betreffen, wie z.B. Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und des Wettbewerbsumfelds, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Veränderungen internationaler und nationaler Gesetze und Vorschriften, insbesondere im Hinblick auf steuerliche Gesetze und Vorschriften. Die Cherry SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit dazu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

