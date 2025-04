Eurozone: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im April stärker als erwartet eingetrübt. Der Indikator für das Konsumklima fiel im Vergleich zum Vormonat um 2,2 Punkte auf minus 16,7 Punkte, wie die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mitteilte. Die ist der niedrigste Stand seit 18 Monaten. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 15,1 Punkte gerechnet. Der Wert rutscht damit noch deutlicher unter seinen langfristigen Durchschnitt./jsl/he