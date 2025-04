IRW-News: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem unterzeichnet strategische Beteiligungsvereinbarung und gründet neues Joint Venture mit Promura GmbH

IRW-PRESS: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem unterzeichnet strategische Beteiligungsvereinbarung und gründet neues Joint Venture mit Promura GmbH

Vancouver, British Columbia - 22. April 2025 / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) (Sirona), ein Biotechnologieunternehmen, das auf kosmetische Inhaltsstoffe und auf die Entwicklung neuer Arzneimittel spezialisiert ist, gibt mit Freude den erfolgreichen Abschluss einer strategischen Beteiligungsvereinbarung mit der Firma Promura GmbH, einem deutschen Investor, bekannt. Die Vereinbarung beinhaltet eine Privatplatzierung in Höhe von 3 Mio. CAD in Form von nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen mit 12 % Verzinsung durch Promura GmbH.

Zusätzlich zum Wandeldarlehen haben Sirona und Promura eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) unterzeichnet, welche die Gründung einer neuen, gemeinsam geführten Tochtergesellschaft mit Spezialisierung auf dermatologische und kosmetische Innovationen unter dem Namen Sirona Laboratories vorsieht. Sirona Laboratories wird ihren Sitz in Luxemburg haben und für den exklusiven Vertrieb von Anti-Aging-Produkten auf Basis des aktiven Wirkstoffs TFC-1326 verantwortlich sein.

Promura hat die Absicht geäußert, sich mit bis zu 12 Mio. CAD an Sirona Labs zu beteiligen, sofern bestimmte Due-Diligence-Prüfungen positiv abgeschlossen und die entsprechenden Rahmenbedingungen erfüllt werden. Als Teil der Partnerschaft wird Promura auch erfahrenes Personal für die Leitung des Betriebs zur Verfügung stellen, das über umfangreiche Branchenkenntnisse im Bereich Kosmetika und Dermatika verfügt.

Diese Zusicherung ist ein entscheidender Treiber für das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens.

Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Promura GmbH. Diese großartige Beteiligung sichert uns eine solide Grundlage für die Zukunft von Sirona und die Gründung einer Tochtergesellschaft unter dem Namen Sirona Laboratories. Dieses zusätzliche Investment, das noch von den entsprechenden Due-Diligence-Prüfungen abhängt, wird unsere Marktposition weiter stärken und uns bei der raschen Vermarktung unserer Anti-Aging-Produktlinie unterstützen. Diese Partnerschaft ermöglicht uns die zügige Umsetzung unserer Pläne für die Vermarktung unserer innovativen Anti-Aging-Behandlungen, bei denen wir enorme Chancen für Wachstum und Einflussnahme im Gesundheits- und Wellnesssektor orten, so Dr. Howard Verrico, CEO von Sirona Biochem.

Der Erlös aus der ersten Privatplatzierung wird in das allgemeine Betriebskapital (Working Capital), die laufende Forschung und Entwicklung sowie die Vermarktung der Anti-Aging-Produktlinie von Sirona fließen. Darüber hinaus werden die Mittel auch für die Fertigstellung des bereits überfälligen testierten Jahresabschlusses und jährlichen Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) des Unternehmens verwendet, um die von der British Columbia Securities Commission am 6. März 2025 erlassene Anordnung zur Aussetzung des Handels (CTO) aufzuheben. Diese Initiativen zeugen von Sironas dauerhaftem Bekenntnis zur forcierten Entwicklung innovativer Therapeutika, mit denen sowohl kosmetische als auch therapeutische Behandlungsmethoden neu definiert werden. Der Abschluss der Finanzierung wird innerhalb von 60 Tagen erwartet. Zwischenzeitlich plant Sirona eine Überbrückungsfinanzierung in kleinerem Stil, die ebenfalls den besagten Zielen dienen soll. Sirona Biochem ist es ein Anliegen, innovative Lösungen für kritische, ungedeckte Bedürfnisse in der Gesundheitsbranche zu entwickeln, und diese Partnerschaft ist ein wesentlicher Meilenstein im Rahmen der kontinuierlichen Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes und Vermarktung lebensverändernder Produkte.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Vermittlern (Finder) ihre Dienste in Form von Barhonoraren und Warrants zu vergüten.

Der Abschluss der Privatplatzierung ist an die üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange (TSXV), gebunden. Für alle ausgegebenen Wertpapiere gilt eine von der TSXV und/oder anderen Regulierungsbehörden vorgeschriebene Sperrfrist.

Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar. Die Wandelschuldverschreibungen und Aktien, die bei entsprechender Ausübung ausgegeben werden können, wurden nicht gemäß dem geltenden Wertpapiergesetz, dem Securities Act von 1933, in der aktuellen Fassung (U.S. Securities Act) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, wenn keine Registrierung bzw. keine anwendbare Ausnahmegenehmigung von der Registrierungspflicht nach dem U.S. Securities Act und den einschlägigen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen vorliegt.

Über Sirona Biochem

Sirona ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren.

Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Über Promura GmbH

Promura GmbH ist eine deutsche Investorengruppe, die sich darauf spezialisiert hat, innovative Biotechnologieunternehmen auf ihrem Entwicklungs- und Expansionskurs zu unterstützen. Mit ihrer starken Präsenz in den Bereichen Versicherungen, Darlehen, Beteiligungen und Immobilien will die Promura GmbH zum Wachstum von Unternehmen beitragen, die sich der Entwicklung bahnbrechender Technologien verschrieben haben. Die Promura GmbH ist mit ihrem Know-how in diesen Bereichen ein wichtiger Partner, der innovative Venture-Projekte unterstützt. Dazu zählt auch die neue strategische Beteiligung an Sirona Biochem Corp.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Investoren-Anfragen:

Christopher Hopton

Chief Financial Officer

Tel: (604) 641-4466

E-Mail: info@sironabiochem.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79315

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79315&tr=1

