Nvidia - der Kursrutsch ist mittlerweile übertrieben

Die Nvidia-Aktie ist jüngst unter die Marke von 100 US-Dollar gefallen. Der Kurs des Chipherstellers leidet massiv unter der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump, aber auch unter guten Nachrichten von KI-Wettbewerbern wie Huawei.

Im Video erklärt Martin, warum er die News zu den Huawei-Chips gar nicht so wichtig findet, warum der Markt in China für Nvidia ohnehin nicht mehr so bedeutend ist, und was er von den jüngsten Bewertungen des Konzerns hält.