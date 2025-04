Verbraucherstimmung in Euro-Zone schlecht wie zuletzt vor anderthalb Jahren

Berlin (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher im Euroraum hat sich im April überraschend stark eingetrübt.

Das Barometer für das Konsumklima sank um 2,2 Zähler auf minus 16,7 Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Das ist der niedrigste Wert seit anderthalb Jahren und der zweite Rückgang in Folge. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 15,5 Zähler gerechnet.

Gründe für die negative Entwicklung wurden nicht genannt. In Deutschland hatte die Angst vor steigender Arbeitslosigkeit zuletzt die Stimmung der Konsumenten belastet.

Die sinkende Inflation hat die Verbraucher zuletzt entlastet. Die Verbraucherpreise in der Euro-Zone stiegen im März nur noch um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damit liegt die Teuerungsrate nahe dem Zielwert der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. Die EZB hat auch deshalb ihren Leitzins in der vergangenen Woche zum siebten Mal in Folge gesenkt.

