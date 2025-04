AKTIE IM FOKUS 2: SAP zünden Erholungsrally dank überzeugender Geschäftszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt unter Druck geratenen Aktien des Dax-Schwergewichts SAP sind am Mittwoch wieder richtig in Schwung gekommen. Starke Geschäftszahlen vom Vorabend sorgten im frühen Handel für einen bis zu elf Prozent großen Kurssprung. Damit erreichten die Aktien ein Hoch seit dem 3. April, als die Zolleskalation zwischen den USA und vielen anderen Ländern sehr negative Schlagzeilen gebracht hatte.

Zuletzt pendelte sich der SAP-Kurs dann mit 236,45 Euro bei einem neun Prozent großen Plus ein. Ein gewisser Teil der Kursverluste, den die Papiere in den vergangenen Wochen einstecken mussten, wurde damit wieder ausgeglichen. Vom bisherigen Rekord, der im Februar mit 283,50 Euro aufgestellt wurde, waren zuletzt gut 23 Prozent verloren gegangen. In der Spitze war das Minus während der Zolleskalation sogar mehr als ein Viertel groß.

Der Softwarekonzern schrieb einen deutlich höheren operativen Gewinn als von Analysten erwartet. Dabei profitierte das Unternehmen auch von einem großen Stellenabbau. Weil viele Beschäftigte erst zu Jahresanfang das Unternehmen verließen, kamen die Einsparungen wegfallender Stellen großteils vor allem in den ersten drei Monaten dieses Jahres zum Tragen.

Laut Analyst Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sollten die Ergebnisse nach der Kursschwäche und vor dem Hintergrund der konjunkturellen Unsicherheit "ermutigend" wirken. Nur wenige andere Unternehmen in diesem Sektor könnten im Softwarebereich mit dem Wachstum der Walldorfer mithalten. Mohammed Moawalla von der Investmentbank Goldman Sachs hob vor allem die robuste Entwicklung der vertraglich zugesicherten Clouderlöse hervor.

"SAP ist eine Meisterklasse in Sachen Resilienz", zeigte sich Gianmarco Conti von der Deutschen Bank beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit. "In unsicheren Zeiten ein konstant hohes Wachstum zu präsentieren und einen stabilen Ausblick zu geben, ist ein überzeugendes Kaufargument für die Aktie", pflichtete ihm der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets bei.

Molnar sieht über der 240-Euro-Marke, die am Mittwoch zeitweise überschritten wurde, den Weg frei zu alten Rekordhöhen. Ob bei einer Technologieaktie wie SAP bald wieder Bestmarken möglich sind, dürfte aber auch stark von den weiteren Nachrichten zu den Zollkonflikten der USA abhängen. In diesem Punkt kamen ermutigende Signale, was den Streit mit China betrifft. US-Präsident Donald Trump stelle die Weichen für eine Deeskalation, meinte Molnar.