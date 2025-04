Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung zum Dax lautete wie folgt:

"Entsprechend muss - ausgehend vom aktuellen Niveau - wieder mit größerem Verkaufsinteresse gerechnet werden. Ein einziger Social-Media Post von Trump kann die Erholung jederzeit zunichte machen. In den vergangenen drei Wochen wurde einfach zu viel Vertrauen zerstört, als dass man nun schon wieder die Worte "neues Allzeithoch" in Zusammenhang mit dem Dax in den Mund nehmen darf. Entsprechend dominieren zunächst die Abwärtsrisiken im Dax Richtung 21.500 Punkte."

Kurz nach Beginn der Wall-Street-Sitzung um 15:30 Uhr gestern Nachmittag kamen wieder ein paar halbgare Statements aus dem Weißen Haus zum Handelskonflikt mit China. Trading-Algorithmen trieben den Dax daraufhin in weniger als fünf Minuten vom Bereich um 21.800 Punkten bis auf ein Tageshoch bei 22.043 Punkten.

Diese Rallybewegung wurde an der Wall Street im Verlauf des Abends wieder komplett abverkauft, der S&P500 verlor über 100 Punkte vom Tageshoch und ging in der Nähe der Tagestiefs aus dem Handel. Dieser Intraday-Abverkauf bei den US-Indizes wurde im Dax - auch im nachbörslichen Handel am Abend - quasi komplett ignoriert. Die Zeche muss aber natürlich dennoch bezahlt werden und das ist dann heute Vormittag der Fall: Nach einer kleineren Abwärtskurslücke zum Handelsstart verliert der XETRA-Dax gut 200 Punkte zum gestrigen Schlusskurs.

Dax-Ausblick:

Mit dem erreichen der 22.000er Marke im gestrigen Handelsverlauf ist die technische Zwischenerholung seit dem bisherigen Jahrestief vom 7. April um 18.500 Punkte nun potenziell abgeschlossen.

So lange den Käufern nun kein Stundenschlusskurs oberhalb der 22.000 Punkte-Marke gelingt, wird für die kommenden Stunden und Tage aus charttechnischer Sicht tendenziell eine größere Verkaufswelle Richtung 21.200 Punkte - potenziell deutlich tiefer - präferiert.