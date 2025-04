EQS-Adhoc: Pyramid AG: Erwerb der RNT Rausch GmbH; Erwerb von Aktienpakt an Securize IT Solutions AG; Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der 4industries AG; Prognoseanhebung für 2025

EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Prognoseänderung

Pyramid AG: Erwerb der RNT Rausch GmbH; Erwerb von Aktienpakt an Securize IT Solutions AG; Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der 4industries AG; Prognoseanhebung für 2025



24.04.2025 / 17:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Pyramid AG: Erwerb der RNT Rausch GmbH; Erwerb von Aktienpakt an Securize IT Solutions AG; Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der 4industries AG; Prognoseanhebung für 2025

München, 24.04.2025 – Die Pyramid AG („Pyramid“, ISIN DE000A254W52) strukturiert ihre Unternehmensbeteiligungen neu und fokussiert sich weiter auf ihr Kerngeschäft.

Um Ihr Kerngeschäft weiter zu stärken, hat die Pyramid mit notariellem Anteilskauf- und Übertagungsvertrag vom heutigen Tage sämtliche Geschäftsanteile an der RNT Rausch GmbH, Ettlingen („RNT“), von der Securize IT Solutions AG, München („Securize“), für einen Barkaufpreis von EUR 2,5 Mio. sowie einen Besserungsschein, der die RNT mit dem 6,95-fachen des EBITDA des Jahres 2025 bewertet und einen Earn-out in Höhe von 20% des EBITDA der RNT des Jahres 2026, erworben. Die Pyramid ist berechtigt, einen sich ggf. aus dem Besserungsschein ergebenden zusätzlichen Kaufpreis zu bis zu 80% in eigenen Aktien zu bedienen.

Gleichzeitig hat die Pyramid ihre Beteiligungen an der Smarteag AG, München (inklusive der von der Smarteag AG gehaltenen Beteiligung an der fibrisTerre Systems GmbH, Berlin) und an der 4industries AG, München, sowie ihre Forderungen gegen die Smarteag AG und die 4industries AG aus Darlehen und aus laufender Geschäftstätigkeit an die Securize IT Solutions AG veräußert, da beide Unternehmen nicht zum Kerngeschäft der Pyramid-Gruppe gehören. Als Gegenleistung für die Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der 4industries AG sowie der vorbeizeichneten Forderungen hat die Securize alle ihr noch zustehenden Ansprüchen gegen die damaligen Verkäufer der RNT (die „Altgesellschafter“) aus dem Vertrag zum Erwerb der RNT durch Securize aus dem Jahre 2022 („Altansprüche“) an die Pyramid abgetreten.

Die Pyramid hat sich sodann mit den Altgesellschaftern geeinigt, dass diese insgesamt 3.386.225 Aktien an der Securize, an die Pyramid übertragen und im Gegenzug die Pyramid die Altansprüche an die Altgesellschafter abtritt.

Im Ergebnis hat die Pyramid nunmehr 100% der Geschäftsanteile an der RNT sowie 3.386.225 Aktien an der Securize erworben und die von ihr gehaltenen Aktien an der Smarteag AG und der 4industries AG veräußert. Die Pyramid AG hält nun ca. 49% an der Securize IT Solutions AG.

Die entsprechenden Vereinbarungen wurden am heutigen 24. April 2025 abgeschlossen und jeweils vollzogen.

Die Pyramid AG veröffentlicht, unter Einbeziehung des gesamten Konsolidierungskreises nach HGB, einen aktualisierten Forecast für das Geschäftsjahr 2025. Der Vorstand erwartet nach diesen oben beschriebenen Buy & Build Maßnahmen nunmehr einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von rund EUR 88,0 Mio. bis EUR 92,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von etwa EUR 4,7 Mio. bis EUR 5,5 Mio.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

ISIN: DE000A254W52| WKN: A254W5 | Symbol: M3BK

Ende der Insiderinformation

24.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2123728 24.04.2025 CET/CEST