EQS-News: Manz AG schließt Verkäufe an Tesla Automation, Greatech und das Management-Buy-Out für den Teilkonzern Asien erfolgreich ab

Manz AG schließt Verkäufe an Tesla Automation, Greatech und das Management-Buy-Out für den Teilkonzern Asien erfolgreich ab



24.04.2025

Reutlingen, 24. April 2025 – Über das Vermögen der Manz AG, Entwickler von Produktionslösungen für Lithium-Ionen-Batterien, elektronische Komponenten und Geräte in den Bereichen Automobil- und E-Mobilität, Elektronik, Energie und Batterieherstellung, hatte das Amtsgericht Stuttgart am 24. Februar 2025 das Insolvenzverfahren eröffnet und Rechtsanwalt Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger zum Insolvenzverwalter bestellt. Die Veräußerung von drei Tochtergesellschaften bzw. Beteiligungen der Manz AG konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Vollzugsbedingungen des am 24. Februar 2025 vom Insolvenzverwalter der Manz AG und der Tesla Automation GmbH unterzeichneten Kaufvertrages waren Ende Februar 2025 sämtlich erfüllt, so dass das Closing der Transaktion planmäßig zum 1. März 2025 umgesetzt werden konnte. Die Tesla Automation GmbH mit Sitz in Prüm, eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Herstellers Tesla, Inc.(USA), hat den Standort von Manz in Reutlingen bereits bezogen. Tesla Automation übernahm rund 300 Mitarbeiter und hatte Teile des beweglichen Sachanlagevermögens und immateriellen Vermögens erworben.

Die zweite Transaktion betrifft den in Form eines Share Deals erfolgten Verkauf der Geschäftsanteile an der Manz Slovakia s.r.o. mit Sitz in Nove Mesto nad Vahom (Slowakei), einer Tochtergesellschaft der Manz AG, an die Greatech Technology Berhad (Malaysia). Die börsennotierte Greatech Technology Berhad mit Sitz in George Town, Pulau Pinang, (Malaysia) ist eine Investment-Holdinggesellschaft und bietet über ihre Tochtergesellschaften Automatisierungslösungen in den Bereichen Design, Entwicklung und Produktion von Systemen, Maschinen und Anlagen sowie Ingenieurdienstleistungen an. Der notarielle Kaufvertrag über den Erwerb der 100%-Anteile war am 28. Februar 2025 unterzeichnet worden. Mit Vollzug des Kaufvertrages übernahm Greatech zum 8. April 2025 rund 240 Mitarbeiter von Manz Slovakia und führt den Geschäftsbetrieb seitdem fort, der sich auf die Auftragsfertigung für den Halbleiter-, Medizin- und Verpackungssektor konzentriert.

Auch das Closing des im Rahmen eines Management-Buy-Outs veräußerten Teilkonzerns Manz Asia Ltd. mit Sitz in Hongkong konnte am 16. April 2025 erfolgreich abgeschlossen werden. Der Insolvenzverwalter hatte am 28. Februar 2025 einen Kaufvertrag mit dem Geschäftsführer der Tochtergesellschaften in China und Taiwan, Herrn Robert Lin, abgeschlossen. Der Kaufvertrag stand noch unter aufschiebenden Bedingungen, die nun erfüllt wurden. Der Teilkonzern Manz Asia Ltd. mit Sitz in Hongkong (China) umfasst die Tochtergesellschaften Manz China Suzhou Ltd (Suzhou, China), Manz Chungli Ltd. (Chungli, Taiwan), Manz Taiwan Ltd. (Chungli, Taiwan) und die Manz India Private Ltd. (New Dehli, Indien). Die Gesellschaften in Taiwan und China sind Produktions-, Entwicklungs-, Vertriebs- und Servicestandorte der Manz Gruppe, Kunden in Indien werden mit Vertriebs- und Serviceleistungen lokal bedient. Technologische Schwerpunkte des Asiengeschäftes von Manz bilden Lösungen zur Halbleiterfertigung (Semiconductor), hierzu zählen das sogenannte FOPLP-Verfahren (Panel Level Packaging), TGV (Through Glass Via), innovative Digital Printing-Lösungen und Contract Manufacturing.

Die jeweiligen Verkaufserlöse sind der Insolvenzmasse der Manz AG zugeflossen. Über die Höhe der Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.

Für die noch verbliebenen Tochtergesellschaften in Italien und USA werden Optionen geprüft, so dass die Manz AG ohne operatives Geschäft bzw. ohne operative Beteiligungen zurückbleibt und im Rahmen des Regelinsolvenzverfahrens abgewickelt wird.



