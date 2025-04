IRW-News: Global Uranium Corp.: Global Uranium und Forum Energy Metals geben den Abschluss der Bohrungen und bodengestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Projekt Northwest Athabasca, Saskatchewan, bekannt

IRW-PRESS: Global Uranium Corp.: Global Uranium und Forum Energy Metals geben den Abschluss der Bohrungen und bodengestützten geophysikalischen Untersuchungen auf dem Projekt Northwest Athabasca, Saskatchewan, bekannt

Die Diamantkernbohrungen in den Gebieten Zone 2A und Rosie wurden abgeschlossen, und SJ Geophysics hat im Gebiet Spring Bay auf dem Projekt Northwest Athabasca im Athabasca-Becken von Saskatchewan EM- und Widerstandsmessungen am Boden durchgeführt.

24. April 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das Unternehmen oder Global) und Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) (Forum) freuen sich, den Abschluss des Diamantkernbohrprogramms sowie der geophysikalischen Bodenuntersuchungen auf dem Projekt Northwest Athabasca (NWA) bekannt zu geben, das entlang des nordwestlichen Ufers des Athabascasees in Saskatchewan, Kanada, liegt (Abbildung 1). In den Rastergebieten Zone 2A und Rosie wurden insgesamt 656 Meter gebohrt, und SJ Geophysics hat im Rastergebiet Spring Bay (Abbildung 2) geophysikalische Bodenuntersuchungen - Time Domain Electromagnetic (TDEM) und Direct Current Induced Polarization (DCIP) - abgeschlossen. Die Winterbohrungen des Jahres 2025 bestätigen die vielversprechende Höffigkeit des Projekts, da sie eine erhöhte Radioaktivität und die wichtigsten Alterationssysteme durchteuften, die typisch für eine Uranmineralisierung des Diskordanz-Typs sind.

HIGHLIGHTS:

- Erhöhte Radioaktivität entlang von Brüchen (170 bis 300 cps - Hand-Szintillometer), die von beiden Bohrungen entlang der Zone 2A durchteuft wurden.

- Gebleichter Sandstein und erhöhte Radioaktivität (bis zu 120 cps) in Brüchen im unterlagernden Grundgebirgsgneis bei Rosie.

- Abgeschlossene bodengestützte geophysikalische Untersuchung in Spring Bay, die einen großen Leiter zeigt, der mit der starken Gravitationsanomalie zusammenfällt.

Das diesjährige Winterprogramm war zwar mit Herausforderungen verbunden, hat aber auch den strategischen Wert des NWA-Projekts untermauert, sagte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. Die Integration historischer Datensätze mit neuen Bohr- und geophysikalischen Daten hat unser Verständnis der untertägigen Systeme verbessert, und wir sind zuversichtlich, dass das technische Know-how von Forum unsere Zielgenauigkeit weiter schärfen und den Erfolg künftiger Explorationsvorhaben sichern wird. Rebecca Hunter, VP-Exploration von Forum Energy Metals, erklärte: Wir hatten ein sehr ehrgeiziges Winterexplorationsprogramm mit vielen logistischen Herausforderungen, einschließlich des Baus eines neuen Camps und des Transports unserer Ausrüstung zum Standort über eine über 70 km lange Eisstraße von Uranium City. Wir sind sehr erfreut, dass wir in der Lage waren, die Gebiete Zone 2A und Rosie zu untersuchen und in 3 von 4 Bohrungen eine erhöhte Radioaktivität durchteuft haben. Die Radioaktivität und die Alteration deuten darauf hin, dass das Gebiet höffig ist, uranhaltige Zonen zu beherbergen.

Diamantkernbohrungen

Im Winter 2025 wurden auf dem Projekt Northwest Athabasca vier Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 656 m niedergebracht (Tabelle 1). Zwei Bohrungen zielten auf das Gebiet der Zone 2A (Abbildung 3) ab, das einen ungewöhnlichen hochgradigen historischen Abschnitt beherbergt (5,69 % über 8,5 m in Bohrung Z2A-12 - ursprünglich von Uranerz niedergebracht). Ziel der Bohrungen im Jahr 2025 war es, das Gebiet der Zone 2A unter Verwendung neu aufbereiteter historischer EM-Daten zu untersuchen, um das mineralisierte Gebiet effektiver anzuvisieren. Bei Rosie zielten zwei Bohrungen auf einen nach Nordwesten verlaufenden EM-Leiter entlang einer Grenze zwischen einem Magnetik- und Gravitations-Hoch und Tief (Abbildung 3). Ziel war es, festzustellen, ob eine größere Verwerfungszone mit einer nach Osten gehobenen Scholle vorhanden ist und ob es in diesem Gebiet Hinweise auf Mineralisierungsprozesse gibt.

In Zone 2A wurden von DDH Z2A25-017 bis zu 300 cps (Hand-Szintillometer) innerhalb von Brüchen in einer mächtigeren aussichtsreichen Verwerfungsstruktur mit graphitischem Pelit, Pegmatit und Quarzgangbildung durchteuft. Bohrung Z2A25-018 durchteufte mehrere Brüche mit Werten zwischen 170 und 220 cps in einer stark hämatisierten Verwerfungszone. Die Bohrungen in Zone 2A trafen erfolgreich auf die mineralisierte Struktur und liefern ein besseres Verständnis dafür, wie diese Zone in Zukunft anvisiert werden kann.

Auf dem Raster Rosie durchteufte ROS25-001 24 m gebleichten kiesigen Sandstein und einen gebleichten Diskordanzkontakt. Abwechselnd mäßig gebleichte und hämatitische Grundgebirgsabschnitte setzen sich bis zu 119 m fort und zeigen, dass das Grundgebirge in diesem Gebiet durch aussichtsreiche Flüssigkeitsbewegungen beeinflusst wurde. Erhöhte Werte von bis zu 120 cps sind im silifizierten Grundgebirgsgneis vorhanden, und entlang von Brüchen in den gebleichten Abschnitten ist möglicherweise Dravit-Ton vorhanden. Die Bohrung ROS25-002 durchteufte schwach gebleichten und hämatisierten Biotitgneis vom oberen Ende der Bohrung bis auf 32 m. Die Rosie-Bohrung zeigt erfolgreich, dass zwischen den beiden Bohrungen eine größere Verwerfung vorhanden ist, die die östliche Scholle aufgeschoben hat und zeigt, dass dieser Trend analog zur Uranmineralisierung der Maurice Bay-Mineralisierung in diesem Gebiet ist. Die Bleichung und die Vertonung bei Rosie deuten ebenfalls darauf hin, dass in diesem Gebiet ein diskordantes Uransystem vorhanden sein könnte.

Die wichtigsten Ergebnisse dieser Bohrkampagne sind die Identifizierung von erhöhter Radioaktivität in drei der vier Bohrungen sowie das Vorhandensein von wichtigen Alterationstypen, die mit Uranmineralisierungsprozessen im Projektgebiet in Zusammenhang stehen.

Bohrung Nr. Easting Northing Tiefe Neigung und Azimut Anmerkungen

Z2A25-017 559661 6585094 200 -60° / 090° 300 cps entlang der Bruchfläche in mäßig gebleichtem

Biotitgneis/Pelitgneis bei 89,1 m. Reichlich

Quarz/Silifizierung in Bohrung und

Verwerfungsgestein.

Z2A25-018 559680 6585111 128 -55° / 085° 60-80 cps in hämatisierter und graphithaltiger? halbspröder

Verwerfungsstruktur; und 220 cps in brekziösem und

hämatisiertem Pegmatit. Mäßige ungleichmäßige Bleichung bis

102

m.

ROS25-001 560144 6585092 224 65° / 063° Mäßig gebleichter Sandstein und Grundgebirgsgneis bis 117 m,

mit interessanter weit verbreiteter

Silifizierung.

ROS25-002 560198 6585137 104 65° / 060° Schwach gebleicht und hämatisiert bis 30 m, keine erhöhte

Radioaktivität.

Bodengestützte Geophysik

Das bodengestützte Geophysikprogramm über dem Gebiet Spring Bay wurde am 4. April abgeschlossen. Die endgültigen EM-Daten werden in Kürze verarbeitet, und die Verarbeitung der endgültigen Widerstandsdaten wird etwa einen Monat in Anspruch nehmen. Die vorläufigen EM-Daten zeigen einen sehr aussichtsreichen EM-Leiter, der mit dem starken Gravitationstief im Gebiet Spring Bay in Zusammenhang steht, und machen dieses Gebiet zu einer hohen Priorität für die Zukunft. Die Widerstandsdaten über dasselbe Gebiet werden auch vorrangige potenzielle Alterationszonen eingrenzen, die in Übereinstimmung mit den Gravitations- und EM-Daten überprüft werden sollen.

Das Projekt Northwest Athabasca

Das Projekt Northwest Athabasca liegt entlang des nordwestlichen Ufers des Athabascasees am Rande des Athabasca-Beckens 1.000 km nord-nordwestlich von Saskatoon. Der westliche Rand des Konzessionsgebiets erstreckt sich entlang der Grenze zwischen den Provinzen Alberta und Saskatchewan. Die nächstgelegene Gemeinde ist Uranium City, die sich 75 km östlich des Projekts befindet. Das Projekt besteht aus 11 zusammenhängenden Mineral-Claims, die 13.876 ha abdecken.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenverifizierungsprozesse und -verfahren beim Projekt NWA finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°2400 N, Longitude 109°5400 W mit Gültigkeitsdatum 27. Juni 2024, der unter dem Unternehmensprofil von Global Uranium unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

ÜBER GLOBAL URANIUM CORP.

Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen, vorwiegend in Nordamerika. Neben seinen Rechten im Rahmen der Optionsvereinbarung verfügt das Unternehmen zurzeit über die Rechte an den folgenden anderen Uranprojekten: das Konzessionsgebiet Wing Lake im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca-Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in der kanadischen Provinz Saskatchewan; sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District im US-Bundesstaat Wyoming.

Über Forum Energy Metals

Forum Energy Metals Corp. (TSX-V: FMC; OTCQB: FDCFF) richtet sein Hauptaugenmerk auf die Entdeckung hochgradiger diskordanzgebundener Uranlagerstätten im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie im Thelon-Becken in Nunavut. Weitere Informationen: https://www.forumenergymetals.com.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79351/GlobalUranium_240425_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Standort des Projekts Northwest Athabasca entlang des Athabascasees im Nordwesten von Saskatchewan. Die nächstgelegenen Gemeinden sind Uranium City, Fond du Lac und Fort Chipewyan. Der westliche Rand des Konzessionsgebiets befindet sich entlang der Grenze zwischen Alberta und Saskatchewan.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79351/GlobalUranium_240425_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Die primären Uranvorkommen und Bohrzielgebiete auf dem Projekt Northwest Athabasca. Die restlichen Gravitations- und EM-Leiter sind im Hintergrund zu sehen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79351/GlobalUranium_240425_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Die Hauptzielgebiete (Zone 2A und Rosie). Die restlichen Gravitations- und EM-Leiter sind als Hintergrund dargestellt.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Ungad Chadda

CEO

587-330-0045

info@globaluranium.com

