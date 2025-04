ROUNDUP: Nachfrage nach medizinischen Gasen treibt Umsatz von Air Liquide

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Gasehersteller Air Liquide ist mit Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 5,7 Prozent auf gut sieben Milliarden Euro, wie der Linde -Konkurrent am Donnerstag in Paris mitteilte. Air Liquide profitierte von positiven Währungseffekten sowie höheren Energiepreisen, die das Unternehmen an die Kunden weiterreichen konnte. Auf vergleichbarer Basis - sprich währungs- und portfoliobereinigt - kletterten die Erlöse um 1,7 Prozent. Die Nachfrage nach medizinischen Gasen blieb dabei den Angaben zufolge anhaltend hoch. Die Entwicklung fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

Für 2025 sieht sich Air Liquide auf Kurs und strebt weiterhin eine höhere Profitabilität an. Das hob Analyst Peter Clark von Bernstein Research in einer ersten Reaktion hervor, denn das Geschäftsumfeld sei aktuell schließlich durch viele Unsicherheiten geprägt. Insgesamt liefere Air Liquide beständig, schrieb er zudem mit Blick auf die Entwicklung im ersten Quartal. Das positive Umfeld für die Verkaufspreise sei nach wie vor intakt.

An der Börse griffen die Anleger bei den Aktien zu. Der Kurs stieg bis zum Nachmittag um 2,6 Prozent auf gut 179 Euro. Das bedeutete einen der vorderen Plätze im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50. Nach einem Rückschlag bis auf 159 Euro in der ersten Aprilhälfte im Sog der Zollkapriolen der US-Regierung nähert sich der Kurs damit weiter dem im März erreichten Rekordhoch von knapp 186 Euro./mis/nas/jha/