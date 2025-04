Cevian macht mit Verkauf von Baloise-Paket Weg frei für Fusion mit Helvetia

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Die geplante milliardenschwere Fusion der Schweizer Versicherer Helvetia und Baloise hat eine wichtige Hürde genommen.

Der Helvetia-Großaktionär Patria Genossenschaft hat die Aktien des Baloise-Großaktionärs Cevian Capital übernommen, wie Baloise am Freitag mitteilte. Über den Kaufpreis für das Aktienpaket von 9,35 Prozent hätten die Parteien Stillschweigen vereinbart. Am Dienstag hatten die Gesellschaften einen angekündigt, aus dem der zweitgrößte Versicherer der Schweiz mit einem Marktwert von fast 20 Milliarden Franken entstehen soll. Cevian wollte sich damals nicht äußern, ob der aktivistische Investor die Transaktion unterstützt. Ohne Unterstützung der Gesellschaft aus Schweden hätte der Zusammenschluss einen schweren Stand gehabt. Denn auf der außerordentlichen Generalversammlung am 23. Mai müssen mindestens zwei Drittel der Baloise-Aktionäre grünes Licht für den Deal geben. Falls die Aktionäre dem Zusammenschluss zustimmen, soll die Transaktion im vierten Quartal vollzogen werden.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)